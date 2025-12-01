Real Madrid : Kylian Mbappé hausse le ton après le nul contre Gérone

Le Real Madrid a laissé filer une nouvelle occasion d’affirmer son leadership en Liga après un nul frustrant contre Gérone à Montilivi (1-1). Kylian Mbappé, buteur sur penalty mais maladroit dans le temps additionnel, a exprimé sa déception sur les réseaux. « Ce n’est pas le résultat que nous voulions ce soir. Mais la Liga continue et elle est très longue. Nous devons changer la dynamique et montrer qui nous sommes en tant qu’équipe », a-t-il publié en story Instagram. Le club merengue voit ainsi s’effriter l’avance qu’il avait consolidée après le Clásico, et qui s’est réduite au fil de trois déplacements sans victoire (Vallecas, Elche puis Girona), tandis que le Barça enchaîne malgré tout les succès.

Malgré son récent quadruplé contre l’Olympiakos, Mbappé a peiné à influencer le jeu en Catalogne : peu trouvé par ses coéquipiers, il s’est heurté à la défense locale et a vu un but refusé pour une main préalable. Le Français a tenté à plusieurs reprises, sans parvenir à faire la différence, à l’exception du penalty. C’est donc à San Mamés, contre l’Athletic en milieu de semaine, que le Real Madrid peut maintenant espérer « changer la dynamique ».