Lamine Yamal dévoile son but préféré

Par André Martins
Lamine Yamal marque face à la France @Maxppp

Invité à désigner son but préféré lors d’une interview accordée à CBS News, Lamine Yamal a choisi une réalisation dont les supporters français se souviennent bien. Le jeune attaquant espagnol a évoqué son exploit en demi-finale de l’Euro 2024 contre l’équipe de France. D’une frappe sublime de l’extérieur de la surface, il avait battu Mike Maignan et permis à la Roja de revenir au score dans un match qu’elle finirait par emporter.

« J’ai trois ou quatre buts favoris… Mais si je devais en choisir un, je pense que, en termes d’importance et de beauté, c’est le but que j’ai marqué contre la France à l’Euro », a expliqué le prodige du FC Barcelone. Ce but occupe une place particulière dans sa jeune carrière et a contribué à enrichir son palmarès avec l’un des trophées les plus prestigieux qu’il ait déjà remportés, l’Euro 2024.

