Lamine Yamal rêvait de jouer pour le Maroc !

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, le palmarès de Lamine Yamal pourrait devenir quasi-complet avant même ses 19 ans. Après avoir tout raflé sur la scène nationale avec le FC Barcelone et remporté l’Euro 2024 avec la Roja, l’exploit deviendrait retentissant si le FC Barcelone soulevait la Ligue des Champions et si l’Espagne décrochait le Mondial 2026. Dans une interview exclusive accordée à CBS News, le prodige espagnol est revenu avec franchise sur ses débuts fulgurants en sélection et son choix de carrière internationale.

Malgré l’immense pression d’une compétition majeure à seulement 16 ans, Lamine Yamal explique avoir abordé l’Euro 2024 avec une simplicité déconcertante : « pendant l’Euro, je n’ai jamais pensé au fait que j’avais 16 ans. Je me disais : "tu joues un tournoi dont tu vas profiter énormément, car c’est ton rêve, alors profites en et ne pense à rien d’autre" ». L’attaquant de 18 ans a ensuite abordé le sujet le plus délicat pour lui : la décision de jouer pour l’Espagne, alors que le Maroc, pays d’origine de son père, lui tendait les bras.

Le Maroc, un rêve écarté par le haut niveau européen

Lamine Yamal a révélé qu’il avait longuement réfléchi à cette option, notamment après le parcours historique des Lions de l’Atlas au Mondial 2022. « J’ai un sentiment étrange, car, au fond de moi, je me suis dit que j’aurais rêvé de jouer pour le Maroc. À ce moment-là, le Maroc avait atteint les demi-finales de la Coupe du monde… » Malgré cette affection profonde, le jeune talent a affirmé que son choix final ne faisait aucun doute. Il justifie sa décision par des critères purement sportifs, liés au développement de sa carrière : « au moment décisif, je n’ai jamais douté. Avec tout l’amour et le respect que j’ai pour le Maroc, j’ai toujours voulu jouer à l’Euro et en Europe. Je crois que le football européen est plus suivi et plus proche du haut niveau international.»

L’attaquant du Barça a conclu son intervention avec des mots forts pour le Maroc, soulignant qu’il s’agissait bien de son pays au même titre que l’Espagne. «Grâce à Dieu, j’y suis arrivé (jouer pour la Roja) ! Cela me rapproche aussi de la Coupe du Monde et de mes chances de la gagner… J’aurai toujours de l’amour pour le Maroc, car c’est aussi mon pays. Il n’y aurait rien eu d’étrange ou de mal à jouer pour eux. Mais j’ai grandi en Espagne, et je le considère aussi comme mon pays.» Une prise de position franche et mesurée pour celui qui pourrait croiser la route de la sélection marocaine lors des phases finales du Mondial aux États-Unis, Canada et Mexique l’été prochain.