Warren Bondo va représenter la RD Congo

Voilà une nouvelle qui devrait ravir tous les supporters de la République Démocratique du Congo. Sorti du barrage d’accession à la Coupe du Monde dans la zone Afrique et plus qu’à une victoire du Mondial, les Léopards se préparent également à la CAN qui démarre dans trois semaines. En attendant, la RDC peut compter sur une bonne nouvelle : selon nos informations, Warren Bondo va représenter la RDC lors des prochains rassemblements.

Le joueur a même été pré-convoqué dans la liste élargie des hommes de Sébastien Desabre pour la CAN. Le milieu de 22 ans va représenter la RDC après avoir été dans toutes les équipes de jeunes de l’Équipe de France et est considéré comme une pépite en Italie. Un renfort de choix pour les Congolais qui pourront donc compter sur le milieu de terrain prêté à la Cremonese par l’AC Milan, et qui réalise de bonnes prestations en Serie A cette saison, pour les grandes échéances qui arrivent. Le jeune Corbeil Essonnois fait un choix fort en rejoignant la RDC alors qu’il aurait pu attendre un appel de l’Équipe de France.

