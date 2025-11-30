Serie A
Serie A : l’Inter Milan retrouve la victoire contre Pise grâce à Lautaro Martinez
1 min.
@Maxppp
L’Inter Milan était attendu au rebond. Après deux défaites consécutives contre l’AC Milan (0-1) et l’Atlético de Madrid (2-1), les hommes de Cristian Chivu ont renoué avec la victoire en disposant de Pise ce dimanche (0-2), à l’occasion de la 13e journée de Serie A.
Classement général Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Milan
|28
|13
|+10
|8
|4
|1
|19
|9
|2
|Rome
|27
|12
|+9
|9
|0
|3
|15
|6
|3
|Inter Milan
|27
|13
|+15
|9
|0
|4
|28
|13
|4
|Naples
|25
|12
|+8
|8
|1
|3
|19
|11
|5
|Bologne
|24
|12
|+13
|7
|3
|2
|21
|8
|6
|Côme
|24
|13
|+12
|6
|6
|1
|19
|7
|7
|Juventus
|23
|13
|+5
|6
|5
|2
|17
|12
|8
|Lazio
|18
|13
|+5
|5
|3
|5
|15
|10
|9
|Udinese
|18
|13
|-6
|5
|3
|5
|14
|20
|10
|Sassuolo
|17
|13
|0
|5
|2
|6
|16
|16
|11
|Cremonese
|14
|12
|-3
|3
|5
|4
|13
|16
|12
|Torino
|14
|13
|-11
|3
|5
|5
|12
|23
|13
|Atalanta
|13
|12
|0
|2
|7
|3
|14
|14
|14
|Lecce
|13
|13
|-7
|3
|4
|6
|10
|17
|15
|Cagliari
|11
|13
|-6
|2
|5
|6
|13
|19
|16
|Genoa
|11
|13
|-7
|2
|5
|6
|13
|20
|17
|Parme
|11
|13
|-8
|2
|5
|6
|9
|17
|18
|Pise
|10
|13
|-8
|1
|7
|5
|10
|18
|19
|Fiorentina
|6
|12
|-9
|0
|6
|6
|10
|19
|20
|Hellas
|6
|13
|-12
|0
|6
|7
|8
|20
En quête d’un premier but en championnat depuis deux mois, Lautaro Martinez s’est offert un doublé. Il avait d’abord repris un centre en retrait d’Esposito pour marquer du pied gauche (69e, 0-1), puis l’Argentin a surgi au second poteau après un caviar de Barella (83e, 0-2). L’Inter Milan est 3e de Serie A. Pise est 18e.
