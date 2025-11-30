Serie A : l’Inter Milan retrouve la victoire contre Pise grâce à Lautaro Martinez

L’Inter Milan était attendu au rebond. Après deux défaites consécutives contre l’AC Milan (0-1) et l’Atlético de Madrid (2-1), les hommes de Cristian Chivu ont renoué avec la victoire en disposant de Pise ce dimanche (0-2), à l’occasion de la 13e journée de Serie A.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Milan 28 13 +10 8 4 1 19 9 2 Rome 27 12 +9 9 0 3 15 6 3 Inter Milan 27 13 +15 9 0 4 28 13 4 Naples 25 12 +8 8 1 3 19 11 5 Bologne 24 12 +13 7 3 2 21 8 6 Côme 24 13 +12 6 6 1 19 7 7 Juventus 23 13 +5 6 5 2 17 12 8 Lazio 18 13 +5 5 3 5 15 10 9 Udinese 18 13 -6 5 3 5 14 20 10 Sassuolo 17 13 0 5 2 6 16 16 11 Cremonese 14 12 -3 3 5 4 13 16 12 Torino 14 13 -11 3 5 5 12 23 13 Atalanta 13 12 0 2 7 3 14 14 14 Lecce 13 13 -7 3 4 6 10 17 15 Cagliari 11 13 -6 2 5 6 13 19 16 Genoa 11 13 -7 2 5 6 13 20 17 Parme 11 13 -8 2 5 6 9 17 18 Pise 10 13 -8 1 7 5 10 18 19 Fiorentina 6 12 -9 0 6 6 10 19 20 Hellas 6 13 -12 0 6 7 8 20 Voir le classement complet

En quête d’un premier but en championnat depuis deux mois, Lautaro Martinez s’est offert un doublé. Il avait d’abord repris un centre en retrait d’Esposito pour marquer du pied gauche (69e, 0-1), puis l’Argentin a surgi au second poteau après un caviar de Barella (83e, 0-2). L’Inter Milan est 3e de Serie A. Pise est 18e.