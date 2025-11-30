Menu Rechercher
Serie A : l’Inter Milan retrouve la victoire contre Pise grâce à Lautaro Martinez

Par Jordan Pardon
1 min.
Lautaro Martinez, buteur avec l'Inter @Maxppp
Pise 0-2 Inter Milan

L’Inter Milan était attendu au rebond. Après deux défaites consécutives contre l’AC Milan (0-1) et l’Atlético de Madrid (2-1), les hommes de Cristian Chivu ont renoué avec la victoire en disposant de Pise ce dimanche (0-2), à l’occasion de la 13e journée de Serie A.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Milan Milan 28 13 +10 8 4 1 19 9
2 Logo Rome Rome 27 12 +9 9 0 3 15 6
3 Logo Inter Milan Inter Milan 27 13 +15 9 0 4 28 13
4 Logo Naples Naples 25 12 +8 8 1 3 19 11
5 Logo Bologne Bologne 24 12 +13 7 3 2 21 8
6 Logo Côme Côme 24 13 +12 6 6 1 19 7
7 Logo Juventus Juventus 23 13 +5 6 5 2 17 12
8 Logo Lazio Lazio 18 13 +5 5 3 5 15 10
9 Logo Udinese Udinese 18 13 -6 5 3 5 14 20
10 Logo Sassuolo Sassuolo 17 13 0 5 2 6 16 16
11 Logo Cremonese Cremonese 14 12 -3 3 5 4 13 16
12 Logo Torino Torino 14 13 -11 3 5 5 12 23
13 Logo Atalanta Atalanta 13 12 0 2 7 3 14 14
14 Logo Lecce Lecce 13 13 -7 3 4 6 10 17
15 Logo Cagliari Cagliari 11 13 -6 2 5 6 13 19
16 Logo Genoa Genoa 11 13 -7 2 5 6 13 20
17 Logo Parme Parme 11 13 -8 2 5 6 9 17
18 Logo Pise Pise 10 13 -8 1 7 5 10 18
19 Logo Fiorentina Fiorentina 6 12 -9 0 6 6 10 19
20 Logo Hellas Hellas 6 13 -12 0 6 7 8 20
En quête d’un premier but en championnat depuis deux mois, Lautaro Martinez s’est offert un doublé. Il avait d’abord repris un centre en retrait d’Esposito pour marquer du pied gauche (69e, 0-1), puis l’Argentin a surgi au second poteau après un caviar de Barella (83e, 0-2). L’Inter Milan est 3e de Serie A. Pise est 18e.

Pub. le - MAJ le
