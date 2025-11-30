Serie A
Serie A : l’Atalanta enfonce la Fiorentina dans la crise
@Maxppp
Après trois défaites de suite, l’Atalanta a repris sa marche en avant en Serie A pour le compte de la 13e journée. Opposé à la Fiorentina, le club de Bergame a enfoncé la Viola - actuellement barragiste - un peu plus dans la crise.
Avant la pause, Odilon Kossounou a délivré la Dea sur un centre de Charles De Ketelaere (41e). Juste derrière, Ademola Lookman a enfoncé le clou au retour des vestiaires (51e). L’Atalanta se retrouve 11e avec sa victoire 2-0 quand la Fiorentina reste à la 19e place.
