Serie A : l’Atalanta enfonce la Fiorentina dans la crise

Par Aurélien Macedo
Ademola Lookman @Maxppp
Atalanta 2-0 Fiorentina

Après trois défaites de suite, l’Atalanta a repris sa marche en avant en Serie A pour le compte de la 13e journée. Opposé à la Fiorentina, le club de Bergame a enfoncé la Viola - actuellement barragiste - un peu plus dans la crise.

Avant la pause, Odilon Kossounou a délivré la Dea sur un centre de Charles De Ketelaere (41e). Juste derrière, Ademola Lookman a enfoncé le clou au retour des vestiaires (51e). L’Atalanta se retrouve 11e avec sa victoire 2-0 quand la Fiorentina reste à la 19e place.

