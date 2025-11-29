Fiorentina : l’énorme coup de gueule d’Edin Džeko contre ses supporters

Edin Džeko a affiché sa colère après la défaite de la Fiorentina contre l’AEK Athènes (0-1) lors 4e journée de la Ligue Conférence de l’UEFA. Furieux face aux sifflets des supporters, il a déclaré au micro de Sky Sports : « on peut aussi dire qu’on est nuls, ce n’est pas un problème. On joue mal ? Oui, c’est vrai. On ne mérite peut-être pas ce maillot ? Bon, peut-être, ce n’est pas un problème non plus. Mais quand je joue à domicile, j’aimerais que les supporters m’aident, pas qu’ils me sifflent après chaque ballon perdu. Parce qu’après, ça devient difficile. » L’attaquant bosnien de 39 ans a insisté sur le fait qu’il était difficile pour l’équipe de surmonter seule cette période compliquée et qu’un soutien pendant le match aurait été préférable.

La suite après cette publicité

L’ancien attaquant de la Roma et de Manchester City a poursuivi : « Si nous traversons cette période difficile, nous devons la surmonter ensemble. Parce que la situation n’est pas bonne. Je suis là aujourd’hui et je ne le serai peut-être plus demain, mais ces gars-là méritent un peu plus de soutien. Vous pouvez nous huer à la fin du match, ce n’est pas un problème. Pendant le match, en revanche, nous avons besoin de plus de soutien de nos supporters : il est difficile pour nous de nous en sortir seuls. Nous avons besoin de nos supporters, surtout à domicile. Surtout dans ce stade, ce qui est un peu étrange. Nous avons besoin de plus de soutien. Je sais, nous ne jouons pas bien, nous perdons trop de matchs, c’est la vérité, mais pendant le match, nous avons besoin de plus de soutien, et après, on hue… » L’expérimenté avant-centre a aussi apporté du soutien à ses jeunes coéquipiers : « en 25 de carrière, j’ai joué dans tous les types de stades, les meilleurs comme les pires, mais les jeunes joueurs ont particulièrement besoin de soutien. » Le message est passé.