Coupe Arabe 2025 : la Palestine parmi les qualifiés

Qui succédera à l’Algérie titrée en 2021 ? Quatre ans après, la 11e édition de la Coupe Arabe se disputera du 1er décembre au 18 décembre du côté du Qatar. Alors que l’on connaissait les 9 premiers qualifiés avec le Qatar, l’Algérie, le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, l’Arabie Saoudite, l’Irak, la Jordanie et les Émirats arabes unis, les 7 dernières places étaient déterminées par des qualifications.

Les trois premiers matches ont eu lieu et le Koweït a dominé la Mauritanie (2-0) tandis que la Syrie a assuré contre le Soudan du Sud (2-0). Grosse surprise en revanche de la part de la Palestine qui s’est imposée 0-0 (4-3 aux tirs au but) contre la Libye. La Palestine sera dans le groupe A avec le Qatar, la Tunisie et la Syrie.

