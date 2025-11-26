Menu Rechercher
OM : la réaction forte de Frank McCourt

Par Dahbia Hattabi
Marseille 2-1 Newcastle

Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est offert une remontada. Menés 1 à 0 par Newcastle, les Phocéens se sont imposés 2 à 1 lors de la cinquième journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions.

Présent au stade, le propriétaire du club français, Frank McCourt, était heureux après le coup de sifflet final. «Super soirée pour Marseille ! Je suis si heureux ! Allez l’OM !», a lâché l’Américain fou de joie après le succès de ses troupes.

