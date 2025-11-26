La presse s’enflamme pour le héros Aubameyang, l’Europe choquée par le phénomène Estêvão

Aubameyang fait flamber la presse française

L’espoir renaît à Marseille ! La dernière fois qu’on avait quitté l’OM en Ligue des champions, c’était sur une défaite face à l’Atalanta où tout a été remis en cause. Face à Newcastle hier soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont redonné de l’espoir à tout un peuple, porté par son héros Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé en 4 minutes. La Provence est taquin avec les Anglais ce mercredi matin, « god save Auba », placarde le journal régional. Du haut de ses 36 ans, l’attaquant a renversé une rencontre qui était mal partie avec un but très tôt des Magpies. Mais l’attaquant gabonais, loin des doutes après sa première mi-temps ratée, « a revêtu sa cape de héros en marquant coup sur coup », comme l’écrit L’Equipe. Pour La Provence, « Auba la joue comme Drogba ». Les supporters marseillais se rappellent que l’Ivoirien avait planté un doublé mythique en mai 2004 contre ces mêmes Anglais pour envoyer l’OM en finale de la Coupe UEFA. Le doublé d’Aubameyang n’est pas au même stade de la compétition, mais comme le souligne La Marseillaise, c’est une « victoire capitale ». Avec désormais 6 points et 3 matchs à jouer, le club phocéen est provisoirement 19ᵉ et peut de nouveau croire à une qualification pour la suite. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a en que pour Aubam ce matin. Ses coéquipiers, à l’instar de Benjamin Pavard, n’ont pas hésité à l’encenser après la rencontre.

Estevao se fait un nom

Chelsea a corrigé le FC Barcelone, victoire 3-0 qui porte l’empreinte d’un prodige du nom d’Estêvão. La presse anglaise et plus globalement toute l’Europe n’a d’yeux que pour le phénomène brésilien. Auteur du but du break, l’attaquant de 18 ans a inscrit un but sublime en soliste qui a rappelé un certain Lionel Messi à ses débuts, note le Daily Mail. La presse anglaise parle d’un «prodige», d’un «ado de rêve», pour parler d’Estêvão qui a volé la vedette à Lamine Yamal ce soir. Lamine Yamal a souffert de la comparaison avec le Brésilien également âgé de 18 ans qui lui a clairement volé la vedette. « Lamine s’efface lors du grand jour d’Estêvão » écrit Sport. Josep Pedrerol, présentateur vedette d’El Chiringuito en a rajouté une couche, évoquant un Yamal « trop souvent au centre de l’actualité, entre les réseaux sociaux et les interventions du club pour le calmer » sous-entendant que la pépite s’est peut-être laissé déborder par tout ce qui entoure son ascension médiatique, lui qui a encore posté une story avant la rencontre. Pour Mundo Deportivo, Lamine Yamal a été battu à plate couture par Estêvão. Un duel qu’on pourrait de nouveau revoir dans les prochaines années, à l’image de la mythique opposition entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Barcola attendu au tournant

Le PSG aura pour objectif de sécuriser sa place dans le top 8 en l’emportant face à Tottenham. Un adversaire que le club parisien a croisé lors de la Supercoupe d’Europe. « Sans Dembélé et Doué, le PSG comptera sur Barcola qui est toujours plus loin des étoiles », écrit L’Equipe. 4 buts en 31 matchs, un taux de grosses occasions converties faibles : l’attaquant du PSG, efficace en Ligue 1, n’arrive à transposer son niveau en Ligue des champions. Barcola divise toujours autant chez les supporters. Capable du meilleur comme du pire, l’international français ne fait pas totalement l’unanimité alors qu’il a les occasions de le faire sans les absences de Dembélé et Doué. Le Parisien de son côté fait l’éloge de Joao Neves qui fait craquer tout le monde. Performant sur le terrain, attachant en dehors, « joyau Neves » de son surnom provoque un véritable élan de sympathie au PSG. A 21 ans, il s’impose comme le présent et le futur du club de la capitale.