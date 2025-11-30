Le FC Barcelone vise plusieurs pépites pour concurrencer Lamine Yamal !

Ce FC Barcelone a-t-il le niveau pour aller au bout dans les compétitions auxquelles il participe ? Difficile de répondre, mais en Catalogne, la tendance est plutôt pessimiste, puisque beaucoup d’observateurs estiment que l’équipe n’a pas les capacités de rivaliser avec les autres cadors du Vieux Continent, en Ligue des Champions notamment. La faute à une défense très fragile, mais aussi à une animation offensive bien moins flamboyante que la saison dernière. Hansi Flick et son staff seraient même très inquiets du niveau des joueurs, mais aussi de leur attitude et du manque d’intensité sur le terrain.

Pour de nombreux supporters et journalistes, l’équipe a besoin de renfort. S’il semble peu probable de voir de gros mouvements être réalisés cet hiver, on devrait assister à un mercato estival assez animé malgré le contexte financier délicat qui entoure le club. Des renforts sont attendus à chaque ligne : en défense centrale, forcément, mais aussi en pointe pour remplacer Robert Lewandowski. Les ailes seront aussi un gros chantier, dans l’attente de voir si l’option d’achat de 30 millions d’euros de Marcus Rashford sera levée.

Le marché allemand est très prisé par les Catalans

Divers médias ont ainsi, ces dernières heures, évoqué un intérêt plus que prononcé du Barça pour plusieurs jeunes ailiers. Sport explique ainsi qu’Antonio Nusa, ailier norvégien de 20 ans du RB Leipzig, a été scouté et supervisé en direct par la cellule de recrutement du Barça, et que cette dernière a plutôt apprécié ce qu’elle a vu. Son coéquipier Yan Diomande (19 ans), qui évolue aussi sur les côtés, plaît aussi aux champions d’Espagne en titre, à en croire les informations de Bild, alors que les Catalans ont aussi un œil sur Assan Ouédraogo (19 ans), milieu de terrain allemand qui appartient aussi au club de la célèbre boisson énergisante.

Dernièrement, il a aussi été question d’un intérêt pour un autre joueur de Bundesliga : Said El Mala, ailier de 19 ans de Cologne, et c’est Hansi Flick qui aurait recommandé à sa direction de le suivre. Enfin, Rafael Leão (AC Milan) a encore été mentionné ce week-end dans les médias pro-Barça comme piste crédible et sérieuse pour cet été. Des renforts - le FC Barcelone ne devrait recruter qu’un voire deux ailiers parmi les noms sortis - qui viendraient faire de la concurrence à Raphinha… mais aussi à Lamine Yamal, qui n’a pour le moment aucun véritable concurrent. Affaire(s) à suivre.