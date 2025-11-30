Manchester City : l’avertissement de Phil Foden à ses coéquipiers

Phil Foden a reconnu que Manchester City ne pourra pas inquiéter Arsenal en championnat à moins d’une nette amélioration générale. Malgré son doublé face à Leeds ce samedi en Premier League, qui a permis à City d’éviter une humiliation après un retour à 2-2 des visiteurs. Le milieu anglais de 25 ans a pointé du doigt les failles collectives de son équipe selon The Mirror : « nous devons travailler sur certains points et nous améliorer, car lorsque nos adversaires progressent en fin de saison, nous ne pouvons pas nous permettre de mal démarrer, sinon nous allons perdre le championnat. »

« J’ai la rage de vaincre. J’étais frustré après le match contre Newcastle car j’ai raté quelques occasions. Honnêtement, ça me rongeait depuis quelques jours. Je voulais juste rectifier le tir. Le match contre Leeds va me redonner confiance. J’ai vraiment hâte de repartir de plus belle », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « j’ai gagné en maturité. Je pense être désormais un leader. Peut-être pas en tant que capitaine, mais sur le terrain. J’aime me considérer comme tel. De plus, je travaille avec l’entraîneur depuis très longtemps, donc je sais ce qu’il attend de moi et les exigences qu’il impose. » Le message est passé.