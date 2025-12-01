PL : vers une nouvelle règle après les accusations de l’entraîneur de Leeds

Les instances dirigeantes du football britannique étudient une possible modification du règlement après les accusations de Daniel Farke, entraîneur de Leeds United, envers Manchester City. Lors de la victoire 3-2 de City contre Leeds, Farke avait vivement critiqué ce qu’il considérait comme une tactique permettant à Pep Guardiola de « contourner les règles » lors de la blessure de Gianluigi Donnarumma. Actuellement, les joueurs de champ doivent quitter le terrain pendant 30 secondes en cas de chute nécessitant des soins, mais cette règle ne s’applique pas aux gardiens. La BBC rapporte qu’une mesure est à l’étude : si un gardien tombe, un joueur de champ serait temporairement retiré pour équilibrer la situation et empêcher tout avantage tactique. Une autre idée envisagée consisterait à interdire aux joueurs de s’approcher de la ligne de touche lors d’une intervention médicale sur le gardien, ce qui recueille un soutien croissant dans les instances.

Daniel Farke s’était montré très critique après le match : « tout le monde sait pourquoi il est tombé, n’est-ce pas ? On peut simuler une blessure pour avoir des causeries d’équipe supplémentaires. Mais est-ce vraiment dans le sens du fair-play ? J’en doute fort », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le quatrième arbitre ne pouvait rien faire face à cette situation. L’ancien de Liverpool, Danny Murphy, a salué cette initiative : « si un gardien se blesse, au lieu de le faire sortir, ce serait à un joueur de champ de quitter le terrain ; ce serait plus juste pour tout le monde. C’est un petit changement qui fait toute la différence. » Cette éventuelle réforme pourrait modifier l’approche tactique des équipes et renforcer le respect de l’esprit sportif.