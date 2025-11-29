Menu Rechercher
Manchester City veut passer à l’attaque pour un crack de Premier League

Elliot Anderson sous les couleurs de Nottingham Forest @Maxppp

Manchester City envisage de faire d’Elliot Anderson l’une de ses priorités pour 2026, rapporte le Daily Mail. Le jeune milieu anglais de 23 ans, actuellement à Nottingham Forest, suscite l’intérêt de Pep Guardiola et de Hugo Viana, directeur sportif des Citizens, qui ont suivi plusieurs de ses matchs. Bien que Forest refuse toute offre lors du mercato de janvier, un transfert avant la Coupe du Monde 2026 pourrait être envisageable, surtout si des propositions approchant les 115 millions d’euros étaient soumises.

Anderson, qui peut évoluer en milieu défensif ou relayeur, correspond au profil recherché par les Citizens pour renforcer leur milieu aux côtés de Rodri, Nico Gonzalez et Tijjani Reijnders. Si la priorité du club est plutôt de renforcer ses ailes avec un joueur comme Antoine Semenyo, Anderson resterait toutefois l’objectif suivant. Les Sky Blues savent également que Liverpool et Manchester United pourraient se positionner pour le néo-international anglais, déjà titulaire aux côtés de Declan Rice. Newcastle, de son côté, n’a pas les moyens de concurrencer une telle enveloppe après l’avoir cédé à Forest pour environ 41 millions d’euros en 2024.

