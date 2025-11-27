Menu Rechercher
L’ESTAC rêve de Rayan Cherki

Par Maxime Barbaud
Rayan Cherki avec Manchester City @Maxppp

Leader de Ligue 2, Troyes vit une belle saison après avoir été longtemps en fin de classement l’an passé. Edwin Pindi, le président de l’ESTAC, a profité de la bonne période vécue par son club pour intervenir sur RMC. Il a notamment décrypté le rôle de son équipe au sein du City Group. «Notre rôle est de former des joueurs, et aussi d’avoir des joueurs qui sont en cohérence avec notre taille de club et dans la division dans laquelle on évolue.»

Forcément, convaincre des joueurs de Manchester City de venir en 2e division française n’est pas toujours évident. Pindi s’est même permis de plaisanter de cette situation. «Alors, je voudrais bien avoir un joueur de Manchester City mais franchement en Ligue 2, je ne suis pas sûr qu’il soit adapté», plaisante-t-il. Et s’il fallait en choisir un seul ? «Non je ne peux pas, il y a trop de bons joueurs. À la limite, je veux bien Rayan Cherki», rigole le dirigeant.

