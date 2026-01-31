Real Madrid : Arbeloa répond aux propos de Kylian Mbappé

Malgré l’arrivée d’Álvaro Arbeloa en remplacement de Xabi Alonso, tout ne va pas mieux au Real Madrid. Après une débâcle à Benfica qui a longtemps fait parler (4-2), le club merengue a été éjecté du top 8 et retrouvera le club lisboète en barrages. Une contre-performance qui a provoqué un coup de gueule de Kylian Mbappé, remarqué en Espagne.

Ce samedi, avant d’affronter le Rayo Vallecano en Liga, Álvaro Arbeloa était présent devant les médias et a été questionné sur la sortie du buteur madrilène. « Mbappé a dit que nous manquions d’attitude ? Nous travaillons à trouver la continuité dans notre jeu. Il est temps de se mettre au travail maintenant », a préféré répondre aux journalistes le manager du Real.