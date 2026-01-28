Le gros coup de gueule de Mbappé après la déroute du Real Madrid contre Benfica

Comme la saison dernière, le Real Madrid devra passer par la case barrage pour s’assurer un printemps européen. Ce soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé sont tombés de haut en s’inclinant face à Benfica (4-2), au bout d’un match qui s’inscrira dans les archives de la Ligue des Champions. Menés 3-2 dans les arrêts de jeu, les Merengues ont finalement encaissé un dernier but signé du gardien Anatoliy Trubin, qui a libéré son équipe et permis aux Aguias de se qualifier pour les barrages au détriment de l’OM.

Ironie du sort : le Real Madrid pourrait retrouver cette même équipe de Benfica lors de son barrage, ou bien les Norvégiens de Bodo. En jouant comme ce soir, il n’est pas dit que les Espagnols voient les 1/8es de finale cette saison, et Kylian Mbappé, encore cache-misère face aux Portugais, en était bien conscient : «ce que nous avons vu aujourd’hui n’est pas normal. Notre dernier but est une honte pour nous», tonnait le capitaine des Bleus en zone mixte.

«On manque un peu de tout»

Auteur d’un doublé qui lui permet de terminer meilleur buteur de cette phase de ligue de C1 (13 buts en 7 matchs), et de battre un nouveau record de Ronaldo, Mbappé avait l’esprit tourné ailleurs que sur ses statistiques personnelles après ce match : «la semaine dernière, on a fait de bons matchs, mais pas aujourd’hui, et on a besoin de régularité. Il nous manque un peu de tout. Je ne dirais pas que c’est juste un problème d’attitude ou de jeu, je pense que c’est un problème général, et en Ligue des Champions, chaque détail compte. Si on ne donne pas tout pour gagner un match…

Je n’ai pas d’explication claire. On manque de constance dans notre jeu, c’est un problème qu’on va devoir résoudre. On ne peut pas être bons un jour et mauvais le lendemain, ce n’est pas le propre d’une équipe championne. C’est dur à encaisser parce qu’on voulait profiter du mois de février pour progresser, mais on mérite tout simplement notre position actuelle. Benfica méritait de gagner. J’ai vu Benfica jouer pour sa survie, et je n’ai pas vu ça de notre côté.» Une déclaration qui va devoir se traduire en actes chez ses coéquipiers.