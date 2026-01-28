Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : Kylian Mbappé bat un record historique de Cristiano Ronaldo

Par Matthieu Margueritte
Kylian Mbappé @Maxppp
Ce soir, le Real Madrid affronte Benfica dans le cadre de la 8e et dernière journée de la phase de ligue de la C1. À l’heure actuelle, les Merengues sont tenus en échec par les Lisboètes (1-1) malgré l’ouverture du score de Kylian Mbappé.

Le but du capitaine de l’équipe de France lui a d’ailleurs permis de battre un record historique de Cristiano Ronaldo. Avec 12 buts au compteur, Mbappé est devenu le joueur ayant marqué le plus grand nombre de buts lors d’une phase de groupes/ligue de C1. Il compte désormais une longueur d’avance sur CR7.

Pub. le - MAJ le
