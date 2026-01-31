Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM : quand Laurent Paganelli apprend le but de Benfica

Par Allan Brevi
1 min.
Anatoliy Trubin @Maxppp
terminé - 28/01 Benfica 4 Real Madrid 2
terminé - 28/01 Club Bruges 3 Marseille 0

Lors du déplacement de l’OM à Bruges, qui s’est soldé par une lourde défaite 3-0 et une 25e place à cause du but historique du gardien Trubin contre le Real Madrid, Laurent Paganelli, présent en bord de terrain, a été littéralement scotché. Le consultant n’a pas caché sa stupéfaction face à ce scénario improbable, exprimant son choc en direct.

CANAL+ Foot
On était tous choqués comme Paga sur le but de Benfica 😳

Lisbonne, Bruges, le plateau du multiplex, 3 caméras, 3 façons de vivre le but de Trubin qui a éliminé l'OM en Ligue des champions ❌

#UCL
Pour rappel, ce but signé du gardien ukrainien Anatolii Trubin a été inscrit à la 90+8e minute et a offert la qualification en barrages à Benfica, au détriment de l’OM. Les Phocéens, déjà humiliés par Liverpool, voient ainsi leur parcours européen cette saison s’achever dans les circonstances les plus surprenantes de leur histoire récente.

