0 - 0
27'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 7e journée
Marseille
0 - 0
27'
Liverpool
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Classement live 11 Liverpool 13 15 Marseille 10
Possession 57% Marseille Liverpool
Tirs 0 0 2 0 1 3
Grosses occasions créées 100% Liverpool 1 Marseille 0
Compositions Marseille 3-4-2-1 Liverpool 4-2-3-1
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Liverpool FC Mohamed Salah 1
Fautes subies
#1 Logo Liverpool FC Hugo Ekitike 2
Interceptions
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Joe Gomez 2/2 100% #2 Logo Marseille Amir Murillo 2/3 67%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 33/37 89%

Série en cours
V
V
D
D
V
N
V
N
N
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche
Conor Bradley Conor Bradley Blessure au genou Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cheville Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Jayden Danns Jayden Danns Ischio-jambiers

Match Marseille - Liverpool en direct commenté

7e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Liverpool (Ligue des Champions UEFA, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue des Champions UEFA entre Marseille et Liverpool. Ce match aura lieu le mercredi 21 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Liverpool.

Arbitres

Slavko Vinčić arbitre principal
0.3
2.2
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Tomaž Klančnik arbitre assistant
Andraž Kovačič arbitre assistant
David Šmajc quatrième arbitre
Ivan Bebek arbitre VAR
Christian Dingert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40611
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 21 janvier 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 7
Diffusion CANAL+
Code OM-LIV
Zone Europe
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Liverpool
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Liverpool en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Marseille Liverpool en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Liverpool ?

Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Rulli, F. Medina, L. Balerdi, B. Pavard, T. Weah, G. Kondogbia, P. Højbjerg, A. Murillo, H. Traoré, M. Greenwood, A. Gouiri.

Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, J. Gomez, J. Frimpong, A. Mac Allister, R. Gravenberch, F. Wirtz, D. Szoboszlai, Mohamed Salah, H. Ekitiké.

Qui arbitre le match Marseille Liverpool ?

Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Liverpool ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Liverpool ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

