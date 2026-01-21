Prono
Match Marseille - Liverpool en direct commenté
7e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 janvier 2026
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue des Champions UEFA entre Marseille et Liverpool. Ce match aura lieu le mercredi 21 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Liverpool.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Liverpool en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Marseille Liverpool en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Liverpool ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Rulli, F. Medina, L. Balerdi, B. Pavard, T. Weah, G. Kondogbia, P. Højbjerg, A. Murillo, H. Traoré, M. Greenwood, A. Gouiri.
Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, J. Gomez, J. Frimpong, A. Mac Allister, R. Gravenberch, F. Wirtz, D. Szoboszlai, Mohamed Salah, H. Ekitiké.
- Qui arbitre le match Marseille Liverpool ?
Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Liverpool ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Liverpool ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.