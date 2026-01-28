Notes des joueurs
Match Club Bruges - Marseille en direct commenté
8e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 28 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Club Bruges et Marseille (Ligue des Champions UEFA, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue des Champions UEFA entre Club Bruges et Marseille. Ce match aura lieu le mercredi 28 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Club Bruges et Marseille.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Club Bruges et Marseille ?
Club Bruges a remporté la rencontre sur le score de 3-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Club Bruges et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Club Bruges Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Club Bruges et Marseille ?
Club Bruges : le coach I. Leko a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Mignolet, J. Seys, B. Mechele, J. Ordoñez, K. Sabbe, R. Onyedika, A. Stanković, M. Diakhon, H. Vanaken, Carlos Forbs, R. Vermant.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : G. Rulli, F. Medina, L. Balerdi, N. Aguerd, T. Weah, G. Kondogbia, P. Højbjerg, A. Murillo, H. Traoré, A. Gouiri, M. Greenwood.
- Qui arbitre le match Club Bruges Marseille ?
Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Club Bruges Marseille ?
Brugge accueille le match au Jan Breydelstadion.
- Quelle est la date et l'heure du match Club Bruges Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Club Bruges ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Club Bruges : M. Diakhon 4', R. Vermant 11', A. Stanković 79'.