3 - 0
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 8e journée
Club Bruges
3 - 0
MT : 2-0
terminé
Marseille
Temps forts
79'
3 - 0
A. Stanković (PD Carlos Forbs)
mi-temps
2 - 0
11'
2 - 0
R. Vermant (PD A. Stanković)
4'
1 - 0
M. Diakhon (PD A. Stanković)

Notes des joueurs

#1 Logo Club Bruges S. Mignolet 7.7 #2 Logo Club Bruges A. Stanković 6.7 #3 Logo Club Bruges H. Vetlesen 6.3 Voir le classement complet
#1 Logo Club Bruges A. Stanković 9.0 #2 Logo Club Bruges S. Mignolet 9.0 #3 Logo Club Bruges Carlos Forbs 7.3 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 19 Club Bruges 10 24 Marseille 9
Possession 62% Marseille Club Bruges
Tirs 11 6 9 5 9 18
Grosses occasions créées 80% Club Bruges 4 Marseille 1
Compositions Club Bruges 4-2-3-1 Marseille 3-4-3

Prono

Qui va gagner ?
1 CLU N NUL 2 OM
1244 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Club Bruges Aleksandar Stanković 2 #2 Logo Marseille Facundo Medina 1 #3 Logo Club Bruges Romeo Vermant 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Geoffrey Kondogbia 2/2 100% #2 Logo Club Bruges Mamadou Diakhon 2/2 100% #3 Logo Marseille Mason Greenwood 4/6 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Club Bruges Mamadou Diakhon 3 #2 Logo Club Bruges Raphael Onyedika 2 #3 Logo Marseille Timothy Weah 2
Fautes subies
#1 Logo Club Bruges Romeo Vermant 3 #2 Logo Club Bruges Raphael Onyedika 2 #3 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 5 #2 Logo Club Bruges Mamadou Diakhon 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Club Bruges Joaquin Seys 6/7 86% #2 Logo Marseille Geoffrey Kondogbia 4/6 67% #3 Logo Marseille Facundo Medina 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 3 #2 Logo Marseille Geoffrey Kondogbia 2 #3 Logo Club Bruges Raphael Onyedika 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 2/2 100% #2 Logo Marseille Nayef Aguerd 4/6 67% #3 Logo Club Bruges Romeo Vermant 3/6 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Club Bruges Carlos Forbs 0/6 0% #2 Logo Marseille Amine Gouiri 0/6 0% #3 Logo Marseille Amir Murillo 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Club Bruges Raphael Onyedika 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Club Bruges Brandon Mechele 0/2 0% #2 Logo Marseille Geoffrey Kondogbia 0/2 0% #3 Logo Club Bruges Hans Vanaken 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 78/83 94% #2 Logo Marseille Facundo Medina 65/70 93% #3 Logo Club Bruges Brandon Mechele 32/35 91%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 20

Classement buteurs

#12 Logo Marseille Igor Paixão 4 #23 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 3 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
D
D
N
V
D
V
V
D
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Kyriani Sabbe Kyriani Sabbe Coup Christos Tzolis Christos Tzolis Blessure au dos Dani van den Heuvel Dani van den Heuvel Coup Carlos Forbs Carlos Forbs Maladie
Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Emerson Emerson Blessure à la cuisse Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup

Match Club Bruges - Marseille en direct commenté

8e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 28 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Club Bruges et Marseille (Ligue des Champions UEFA, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue des Champions UEFA entre Club Bruges et Marseille. Ce match aura lieu le mercredi 28 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Club Bruges et Marseille.

On en parle

Arbitres

Marco Guida arbitre principal
0
1.8
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Giorgio Peretti arbitre assistant
Giuseppe Perrotti arbitre assistant
Matteo Marcenaro quatrième arbitre
Aleandro Di Paolo arbitre VAR
Daniele Chiffi arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Jan Breydelstadion Brugge
Jan Breydelstadion
  • Année de construction : 1975
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 29062
  • Affluence moyenne : 15420
  • Affluence maximum : 28593
  • % de remplissage : 53

Match en direct

Date 28 janvier 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 8
Diffusion CANAL+ SPORT
Code CLU-OM
Zone Europe
Équipe à domicile Club Bruges
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Club Bruges et Marseille ?

Club Bruges a remporté la rencontre sur le score de 3-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Club Bruges et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 janvier 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Club Bruges Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Club Bruges et Marseille ?

Club Bruges : le coach I. Leko a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Mignolet, J. Seys, B. Mechele, J. Ordoñez, K. Sabbe, R. Onyedika, A. Stanković, M. Diakhon, H. Vanaken, Carlos Forbs, R. Vermant.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : G. Rulli, F. Medina, L. Balerdi, N. Aguerd, T. Weah, G. Kondogbia, P. Højbjerg, A. Murillo, H. Traoré, A. Gouiri, M. Greenwood.

Qui arbitre le match Club Bruges Marseille ?

Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Club Bruges Marseille ?

Brugge accueille le match au Jan Breydelstadion.

Quelle est la date et l'heure du match Club Bruges Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Club Bruges ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Club Bruges : M. Diakhon 4', R. Vermant 11', A. Stanković 79'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
