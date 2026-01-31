PL : Liverpool assomme Newcastle avant d’affronter Manchester City

Pour le compte de la 24e journée de Premier League, Liverpool recevait Newcastle à Anfield ce samedi soir. Une rencontre particulièrement importante pour les deux équipes qui restaient sur des revers frustrants en championnat. La semaine passée, les hommes d’Arne Slot avaient perdu des points précieux face à Bournemouth, dans les derniers instants (3-2). Exclu du top 5 après la victoire de Chelsea face à West Ham un peu plus tôt dans la journée, les coéquipiers de Mohamed Salah devaient donc rebondir avec sérieux à domicile pour gratter des points. De leurs côtés, les Magpies pointaient à la dixième place du classement, avec 33 points en poche, tout comme Sunderland, Bournemouth, ou encore Brentford. Grâce à cette rencontre, Newcastle pouvait donc renouer avec la victoire, et ainsi devancer les Reds, tous deux dans la course à l’Europe. Après une défaite face à Aston Villa (0-2), les visiteurs avaient donc le même objectif que les locaux : se relancer pour de bon.

La suite après cette publicité

Régulièrement fébrile cette saison, c’est d’ailleurs la défense des Reds qui a vu l’orage s’abattre en premier devant Alisson. Anthony Gordon a surpris le portier brésilien pour ouvrir le score d’un tir croisé et donner l’avantage aux siens après la demi-heure de jeu (36e, 0-1). C’était sans compter sur le redoutable buteur tricolore de Liverpool : Hugo Ekitike. Buteur et passeur contre Qarabag en Ligue des Champions mercredi, la mitraillette vêtue de rouge a égalisé juste après. Grâce à un beau numéro de Florian Wirtz, il a conclu face à Nick Pope sans contrôle (41e, 1-1). Mort de faim et opportuniste, il a persévéré pour inscrire sa seconde réalisation de la soirée dans une course solitaire, deux minutes et dix-huit secondes après son premier but (43e, 2-1). Au retour des vestiaires, il est passé tout près du triplé, mais ce n’est pas lui qui a élargi le score. Mohamed Salah a été au service et Florian Wirtz à la conclusion d’une belle action collective, afin de planter le troisième but de la soirée (67e, 3-1). Ibrahima Konaté a ensuite conclu la fête à la suite d’un corner mal renvoyé par la défense de Newscastle (90+3, 4-1). Liverpool est bel et bien cinquième. Son adversaire du jour cale pile au milieu du tableau avec sa 10e position.