Tottenham vire Igor Tudor !

Igor Tudor a souvent joué le pompier de service, mais il a cette fois mis le feu à Tottenham. En perdant ses 4 premiers matches sur le banc de touche, pour un total de 14 buts encaissés, le coach croate a réussi un exploit, celui de faire l’unanimité contre lui à vitesse grand V. La défaite cinglante contre l’Atlético de Madrid il y a une semaine (5-2) a achevé de dégoûter les supporters de Tottenham, qui ont publié un communiqué, mais aussi les consultants anglais.

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Tout le monde ou presque a appelé au départ de Tudor au lendemain de la défaite humiliante à Madrid, marquée par le terrible choix Kinsky, le deuxième gardien propulsé titulaire et remplacé au bout de 17 minutes de jeu après deux énormes bourdes. De ses choix de départ à son manque d’humanité en n’adressant pas un regard à son portier, Tudor s’est fait laminer par la presse anglaise. Il a été d’abord maintenu par sa direction, et cela a d’abord semblé porter ses fruits, avec un bon nul obtenu à Liverpool et une victoire, pour l’honneur, au retour contre l’Atlético de Madrid.

A peine arrivé, déjà reparti

Mais les Spurs ont replongé dimanche dernier en championnat avec une nouvelle cinglante défaite à domicile, contre Nottingham Forest, adversaire direct dans la lutte pour le maintien. Et la direction de Tottenham a décidé de mettre un terme au massacre pendant la trêve. Alors qu’il avait été nommé le 14 février dernier, pour prendre la succession de Thomas Frank, Igor Tudor a été démis de ses fonctions. « Nous pouvons confirmer qu’il a été convenu d’un commun accord que l’entraîneur principal Igor Tudor quitte le club avec effet immédiat. Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci ont également quitté leurs fonctions respectives d’entraîneur des gardiens et de préparateur physique », est-il indiqué. Le communiqué précise que « des informations concernant la nomination d’un nouvel entraîneur principal seront communiquées en temps voulu ».

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Battu par Arsenal, Fulham, Crystal Palace, l’Atlético et Nottingham, Tudor plie donc déjà ses bagages, et aura du mal à prétendre à un autre poste en Premier League, championnat qu’il découvrait, après cet énorme couac. Lui qui est rarement resté plus d’un an au sein du même club a encore raccourci les délais. Après l’OM, la Lazio, la Juventus et Tottenham, il termine une nouvelle fois son passage dans le fracas. Tottenham, de son côté, n’a qu’une idée en tête : se maintenir en Premier League.