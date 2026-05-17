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Match Lille - Auxerre en direct commenté
34e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Auxerre (Ligue 1 McDonald's, 34e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et Auxerre. Ce match aura lieu le dimanche 17 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Auxerre.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Auxerre en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 mai 2026 à 21:00 sur Ligue 1+ 4.
- Où voir le match Lille Auxerre en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Auxerre ?
LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 3-5-1-1 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, N. Ngoy, Félix Correia, B. André, N. Bentaleb, A. Bouaddi, N. Mukau, H. Haraldsson, M. Fernandez-Pardo.
Auxerre : de son côté, l'équipe dirigée par C. Pélissier évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : D. Léon, G. Mensah, T. Siwe, S. Diomandé, L. Sy, K. Danois, E. Owusu, N. Ahamada, D. Loader, S. Mara, L. Sinayoko.
- Qui arbitre le match Lille Auxerre ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Auxerre ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Auxerre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 mai 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Auxerre ?
Un seul but a été inscrit pour Auxerre par L. Sinayoko 32'.