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0 - 1
45+1'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 34e journée
Lille
0 - 1
45+1'
Auxerre
Diffusé sur Ligue 1+ 4
Temps forts
32'
0 - 1
L. Sinayoko
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.42 N 4.30 2 6.75 betclic Bonus 100€
Classement live 3 Lille 61 15 Auxerre 34
Possession 73% Lille Auxerre
Tirs 4 2 1 2 3 4
Grosses occasions créées 100% Lille 1 Auxerre 0
Compositions Lille 3-5-1-1 Auxerre 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
LOSC
NUL
AJA
1 1.42 N 4.3 2 6.75
218 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 1
Tirs (%)
#1 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 5
Tirs (%)
#1 Logo Lille Félix Correia 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Romain Perraud 4/4 100% #2 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 8/10 80% #3 Logo Lille Benjamin André 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo AJ Auxerre Lamine Sy 4 #2 Logo Lille Nathan Ngoy 2 #3 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Elisha Owusu 0/5 0% #2 Logo AJ Auxerre Lassine Sinayoko 0/4 0% #3 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Aïssa Mandi 44/44 100% #2 Logo Lille Nathan Ngoy 38/40 95% #3 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 36/41 88%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
54% 34% 11%
Série en cours
V
N
V
N
V
V
V
D
N
N
Rencontres précédentes
37% 11 Victoires 33% 10 Nuls 30% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Hamza Igamane Hamza Igamane Lésion du ligament croisé antérieur du genou Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe
Bryan Okoh Bryan Okoh Lésion du ligament croisé antérieur du genou Yvan Zaddy Yvan Zaddy Blessure au genou Clément Akpa Clément Akpa Blessure à l'aine Oussama El Azzouzi Oussama El Azzouzi Ischio-jambiers Kévin Danois Kévin Danois Blessure à la cuisse Romain Faivre Romain Faivre Inconnu Romain Faivre Romain Faivre Inconnu Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Blessure à la cheville Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Inconnu

Top commentaires

TouMa 21:23 Non t’as dit tout à l’heure que Rennes allait écraser l’OM Je te cite : fanlosc59losc💖🤍💖🤍 Consultant badge Commentateur badge TouMa il y a 8 heures Seuls les Marseillais pensent que Rennes va lâcher, restez dans votre délire. 1 Répondre
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Match Lille - Auxerre en direct commenté

34e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Auxerre (Ligue 1 McDonald's, 34e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et Auxerre. Ce match aura lieu le dimanche 17 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Auxerre.

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0.2
2.7
Moyenne de cartons par match sur 17 matchs arbitrés
Erwan Finjean arbitre assistant
Valentin Evrard arbitre assistant
Thomas Léonard quatrième arbitre
Stephane Bre arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 33476
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 17 mai 2026 21:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 34
Diffusion Ligue 1+ 4
Code LOSC-AJA
Zone France
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Auxerre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Auxerre en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 mai 2026 à 21:00 sur Ligue 1+ 4.

Où voir le match Lille Auxerre en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Auxerre ?

LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 3-5-1-1 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, N. Ngoy, Félix Correia, B. André, N. Bentaleb, A. Bouaddi, N. Mukau, H. Haraldsson, M. Fernandez-Pardo.

Auxerre : de son côté, l'équipe dirigée par C. Pélissier évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : D. Léon, G. Mensah, T. Siwe, S. Diomandé, L. Sy, K. Danois, E. Owusu, N. Ahamada, D. Loader, S. Mara, L. Sinayoko.

Qui arbitre le match Lille Auxerre ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille Auxerre ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille Auxerre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Auxerre ?

Un seul but a été inscrit pour Auxerre par L. Sinayoko 32'.

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TouMa 21:23 Non t’as dit tout à l’heure que Rennes allait écraser l’OM Je te cite : fanlosc59losc💖🤍💖🤍 Consultant badge Commentateur badge TouMa il y a 8 heures Seuls les Marseillais pensent que Rennes va lâcher, restez dans votre délire. 1 Répondre
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