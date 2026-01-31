Barça : l’annonce fracassante de la femme de Robert Lewandowski

Alors que l’avenir de Robert Lewandowski au FC Barcelone restait encore incertain, son épouse Anna Lewandowska a livré une déclaration forte sur la suite de sa carrière. « Nous verrons comment se passe cette saison à Barcelone, car il s’agira très probablement de la dernière de mon mari », a-t-elle confié auprès de Plejada, invitant à savourer chaque instant. « Nous devons presser ce temps comme un citron, profiter de chaque moment, de chaque match et de chaque rencontre avec les fans », a-t-elle ajouté, laissant entendre la fin imminente de son aventure catalane.

Elle a également souligné l’héritage que l’attaquant polonais souhaite laisser au Barça. « J’espère que son nom continuera à être prononcé pendant de nombreuses années par les supporters et que les générations futures ne l’oublieront pas », a-t-elle déclaré, tout en précisant que « ce n’est pas encore la fin de sa carrière, même si la fin se rapproche », évoquant les réflexions et les questions qui accompagnent naturellement la dernière ligne droite d’un joueur de ce calibre.