Menu Rechercher
Commenter 2
Supercopa

Barça : Hansi Flick fait le point sur l’avenir de Lewandowski

Par Aurélien Macedo
1 min.
Robert Lewandowski avec le FC Barcelone @Maxppp
Barcelone 5-0 Bilbao

Resté sur le banc avec le FC Barcelone contre Bilbao lors de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne remportée 5-0 par les Blaugranas, Robert Lewandowski voit son avenir être flou. Arrivant en fin de contrat à la fin de la saison, le buteur polonais est contesté pour la place de titulaire en pointe par Ferran Torres, ce qui complique sa continuité.

La suite après cette publicité

Comptant sur lui pour au moins cette saison, son coach Hans-Dieter Flick a été questionné sur l’avenir de son buteur et a tenu à répondre : «je suis sincère avec Robert et je suis ravi de sa présence. Je ne dirai pas qu’il va quitter le club, car nous avons le temps d’en discuter et nous allons prendre une décision à la fin de la saison.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Supercopa
Barcelone
Hansi Flick
Robert Lewandowski

En savoir plus sur

Supercopa Supercoupe d'Espagne
Barcelone Logo Barcelone
Hansi Flick Hansi Flick
Robert Lewandowski Robert Lewandowski
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier