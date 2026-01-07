Barça : Hansi Flick fait le point sur l’avenir de Lewandowski

Resté sur le banc avec le FC Barcelone contre Bilbao lors de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne remportée 5-0 par les Blaugranas, Robert Lewandowski voit son avenir être flou. Arrivant en fin de contrat à la fin de la saison, le buteur polonais est contesté pour la place de titulaire en pointe par Ferran Torres, ce qui complique sa continuité.

Comptant sur lui pour au moins cette saison, son coach Hans-Dieter Flick a été questionné sur l’avenir de son buteur et a tenu à répondre : «je suis sincère avec Robert et je suis ravi de sa présence. Je ne dirai pas qu’il va quitter le club, car nous avons le temps d’en discuter et nous allons prendre une décision à la fin de la saison.»