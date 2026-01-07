Match Barcelone - Bilbao en direct commenté

Demi-finales de Supercoupe d'Espagne - mercredi 7 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Bilbao (Supercoupe d'Espagne, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Supercoupe d'Espagne entre Barcelone et Bilbao. Ce match aura lieu le mercredi 7 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Bilbao.