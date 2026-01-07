Stats joueursPlus de statistiques
Match Barcelone - Bilbao en direct commenté
Demi-finales de Supercoupe d'Espagne - mercredi 7 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Bilbao (Supercoupe d'Espagne, Demi-finales)
Arbitres
Match en direct
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Ferran Torres 22', Fermín López 30', R. Bardghji 34', Raphinha 38'.