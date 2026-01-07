Menu Rechercher
4 - 0
MT
Supercoupe d'Espagne 2025/2026 Demi-finales
Barcelone
4 - 0
MT
Bilbao
Diffusé sur DAZN, L’Equipe Live Foot
Temps forts
mi-temps
4 - 0
38'
4 - 0
Raphinha (PD R. Bardghji)
34'
3 - 0
R. Bardghji (PD Fermín López)
30'
2 - 0
Fermín López (PD Raphinha)
22'
1 - 0
Ferran Torres (PD Fermín López)
Possession 82% Barcelone Bilbao
Tirs 8 2 2 6 1 3
Compositions Barcelone 4-2-3-1 Bilbao 4-2-3-1
Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Fermín 2/3 67% #2 Logo Athletic Bilbao Oihan Sancet 1/2 50% #3 Logo Barcelone Raphinha 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Athletic Bilbao Iñaki Williams 2
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 71/72 99% #2 Logo Barcelone Eric García 67/69 97% #3 Logo Barcelone Raphinha 29/30 97%

Série en cours
V
V
V
V
V
N
D
V
D
N
Rencontres précédentes
65% 37 Victoires 19% 11 Nuls 16% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Beñat Prados Beñat Prados Lésion du ligament croisé antérieur du genou Iñaki Williams Iñaki Williams Blessure au pied Unai Eguiluz Unai Eguiluz Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aymeric Laporte Aymeric Laporte Ischio-jambiers Yuri Berchiche Yuri Berchiche Ischio-jambiers Álex Padilla Álex Padilla Blessure au genou Gorka Guruzeta Gorka Guruzeta Appendicite Oihan Sancet Oihan Sancet Inconnu Oihan Sancet Oihan Sancet Maladie Maroan Sannadi Maroan Sannadi Blessure au genou Nico Serrano Nico Serrano Blessure à l'épaule

Mame diarra Diop 20:32 Fermin quel joueur!! 4 Répondre
Demi-finales de Supercoupe d'Espagne - mercredi 7 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Bilbao (Supercoupe d'Espagne, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Supercoupe d'Espagne entre Barcelone et Bilbao. Ce match aura lieu le mercredi 7 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Bilbao.

Arbitres

Isidro Díaz de Mera Escuderos arbitre principal
Rubén Campo Hernández arbitre assistant
Diego Santaursula Aguado arbitre assistant
Alejandro Quintero González quatrième arbitre
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City Jeddah
Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City
  • Année de construction : 2014
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 63079
  • Affluence moyenne : 17919
  • Affluence maximum : 62165
  • % de remplissage : 34

Date 07 janvier 2026 20:00
Compétition Supercoupe d'Espagne
Saison 2025/2026
Phase Demi-finales
Diffusion DAZN, L’Equipe Live Foot
Code BAR-ATH
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Athletic Bilbao
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Bilbao en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 janvier 2026 à 20:00 sur DAZN ou L’Equipe Live Foot.

Où voir le match Barcelone Bilbao en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou L'équipe.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Bilbao ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, F. de Jong, Pedri, Raphinha, Fermín López, R. Bardghji, Ferran Torres.

Athletic Bilbao : de son côté, l'équipe dirigée par Ernesto Valverde évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Unai Simón, Adama Boiro, Aitor Paredes, Dani Vivian, Jesús Areso, Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Robert Navarro, Oihan Sancet, Álex Berenguer, I. Williams.

Qui arbitre le match Barcelone Bilbao ?

Isidro Díaz de Mera Escuderos est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Bilbao ?

Jeddah accueille le match au Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Bilbao ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Ferran Torres 22', Fermín López 30', R. Bardghji 34', Raphinha 38'.

