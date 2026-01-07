Menu Rechercher
Barça : les mots de Raphinha après la démonstration face à l’Athletic

Barcelone 5-0 Bilbao

Auteur d’un match plein et d’un doublé, Raphinha a été l’un des grands artisans de la démonstration du FC Barcelone face à l’Athletic Club en Supercoupe d’Espagne. Dans une rencontre parfaitement maîtrisée collectivement, les Blaugranas ont imposé leur rythme du début à la fin, étouffant une équipe basque fébrile. Une domination assumée qui s’est traduite par une large victoire et une qualification sans discussion pour la finale.

Après la rencontre, le Brésilien a résumé la performance catalane avec lucidité : « je pense que c’est nous qui décidons de la difficulté d’un match. Si nous jouons bien, que nous défendons bien et que nous attaquons bien… le match devient plus facile. Jouer contre l’Athletic est toujours difficile, mais au final, c’est nous qui décidons de la difficulté. Je cherche toujours à donner le meilleur de moi-même. Je ne dirai jamais que je suis à mon meilleur niveau. Je vais continuer à essayer de réaliser une saison qui soit, sinon parfaite, du moins presque parfaite. Je cherche toujours le meilleur pour l’équipe. » Voilà qui est clair.

