Supercoupe d’Espagne : le Barça d’un immense Raphinha terrasse l’Athletic Club et file en finale

Ce mercredi soir, le King Abdullah Sport City de Djeddah accueillait la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Barça et l’Athletic Club. Pour ce choc, Hansi Flick a fait plusieurs choix forts côté catalan, titularisant Roony Bardghji à la place de Lamine Yamal, malade, et alignant Raphinha à gauche et Ferran Torres en pointe, tandis que Pedri et Frenkie de Jong étaient alignés au cœur du jeu. De son côté, l’Athletic Club s’est passé de sa pépite espagnole Nico Williams, avec une attaque composée d’Iñaki Williams, soutenu par Alex Berenguer et Robert Navarro. Le Barça, club le plus titré de la compétition avec 15 Supercoupes et vainqueur en 2023 et 2025, vise un nouveau sacre, tandis que Bilbao, sacré en 2021 et déjà 3 fois vainqueur, tentait 5 ans après de décrocher une finale afin de, peut-être, remporter une nouvelle coupe.

Dès le début, le Barça a essayé de prendre le contrôle du match. Tandis que l’Athletic s’est montré dangereux sur les ailes, avec un déboulé de Berenguer et un corner repris par Paredes (2e). Raphinha a aussi tenté plusieurs centres, mais Unai Simon est très bien intervenu, et à la 12e, une passe longue de Pedri vers Bardghji est passée tout juste à côté. Le Barça a ensuite misé sur ses couloirs, mais la défense de Bilbao est restée solide. À la 19e, Ferran Torres a percuté le portier espagnol en pleine course, offrant donc un coup franc aux Basques. Quelques instants plus tard, ce dernier a ouvert le score (22e) en concrétisant le temps fort des Blaugranas. Sur une belle combinaison avec Bardghji et Fermín López, Torres a ajusté Simon d’une reprise pleine de sang-froid, offrant l’avantage au Barça (1-0). En grande forme, il s’agit de son 14e but toutes compétitions confondues cette saison. Déjà passeur décisif, Fermín López a doublé la mise d’un pied gauche précis sur un centre parfait de Raphinha (30e, 2-0).

Le show Raphinha

Le choix audacieux de titulariser Roony Bardghji a pleinement porté ses fruits. En effet, c’est lui qui a creusé l’écart avec une frappe du gauche, légèrement molle, mais parfaitement placée, qui a surpris Unai Simon. Le gardien basque s’est totalement troué et le score était déjà de 3-0 pour le Barça à la 34e minute. Les hommes d’Hansi Flick ne se sont pas arrêtés là et ont enchaîné avant la pause : à la 38e minute, Raphinha a signé le quatrième but. Roony Bardghji a orienté le jeu sur la gauche pour l’ailier brésilien, qui a pénétré la surface en percutant face à Jesús Areso et a décoché un missile imparable dans la lucarne gauche de Simon, une nouvelle fois battu… Au retour des vestiaires, le scénario n’a pas changé : Raphinha s’est même offert un doublé dès la 52e minute, portant le score à 5-0.

Avec cette nouvelle réalisation, le Brésilien comptabilise déjà 9 buts et 4 passes décisives cette saison. À l’heure de jeu, Hansi Flick a fait tourner son effectif, offrant du temps de jeu aux jeunes Bernal et Gérard Martin, tandis que Marcus Rashford a lui remplacé Raphinha. Le King Abdullah Sport City a encore gagné en ambiance à la 72e avec l’entrée en jeu de Lamine Yamal, qui a remplacé le très bon Roony Bardghji. Les Blaugranas ont ensuite continué à multiplier les conservations du ballon, et cela jusqu’au coup de sifflet final, terminant le match en toute maîtrise. Avec ce résultat, les Catalans se qualifient pour la finale de la Supercoupe d’Espagne, où ils affronteront le vainqueur du derby entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, prévu ce jeudi à 20h. La finale se jouera dimanche, et après une telle prestation, le Barça s’y présentera en pleine confiance.