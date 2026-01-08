Menu Rechercher
1 - 2
terminé
Supercoupe d'Espagne 2025/2026 Demi-finales
Atlético
1 - 2
MT : 0-1
terminé
Real Madrid
Temps forts
58'
1 - 2
A. Sørloth (PD G. Simeone)
55'
0 - 2
(PD F. Valverde) Rodrygo
mi-temps
0 - 1
2'
0 - 1
F. Valverde

Statistiques

Possession 55% Atlético Real Madrid
Tirs 22 16 4 6 4 8
Compositions Atlético 4-4-2 Real Madrid 4-4-2
Stats joueurs

Tirs (%)
#1 Logo Atlético Madrid Álex Baena 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Rodrygo 3/4 75% #3 Logo Atlético Madrid Antoine Griezmann 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 4 #2 Logo Atlético Madrid Marc Pubill 2 #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2
Tirs (%)
#1 Logo Atlético Madrid Marcos Llorente 0/4 0% #2 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 0/4 0% #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Atlético Madrid Koke 37/38 97% #2 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 45/47 96% #3 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 32/34 94%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Thibaut Courtois 21/43 49%

Analyse avant-match

Série en cours
N
V
V
V
V
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
19% 11 Victoires 28% 16 Nuls 53% 30 Victoires

Blessures & suspensions

Nicolás González Nicolás González Ischio-jambiers Ilias Kostis Ilias Kostis Lésion du ligament croisé antérieur du genou Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Jan Oblak Jan Oblak Inconnu José María Giménez José María Giménez Blessure à la cheville José María Giménez José María Giménez Blessure musculaire Clément Lenglet Clément Lenglet Lésion du ligament collatéral tibial du genou Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse
Kylian Mbappé Kylian Mbappé Blessure au genou Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu

Match Atlético - Real Madrid en direct commenté

Demi-finales de Supercoupe d'Espagne - jeudi 8 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Real Madrid (Supercoupe d'Espagne, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Supercoupe d'Espagne entre Atlético et Real Madrid. Ce match aura lieu le jeudi 8 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Mateo Busquets Ferrer arbitre principal
Adrián Díaz González arbitre assistant
Gonzalo García González arbitre assistant
Víctor García Verdura quatrième arbitre
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City Jeddah
Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City
  • Année de construction : 2014
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 63079
  • Affluence moyenne : 17919
  • Affluence maximum : 62165
  • % de remplissage : 34

Match en direct

Date 08 janvier 2026 20:00
Compétition Supercoupe d'Espagne
Saison 2025/2026
Phase Demi-finales
Diffusion DAZN, L’Equipe Live Foot
Affluence 55651
Code ATM-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Atlético Madrid
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction

Copié dans le presse-papier