Match Atlético - Real Madrid en direct commenté
Demi-finales de Supercoupe d'Espagne - jeudi 8 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Real Madrid (Supercoupe d'Espagne, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Supercoupe d'Espagne entre Atlético et Real Madrid. Ce match aura lieu le jeudi 8 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Real Madrid.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Atlético et Real Madrid ?
Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 1-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 janvier 2026 à 20:00 sur DAZN ou L’Equipe Live Foot.
- Où voir le match Atlético Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou L'équipe.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Real Madrid ?
Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Oblak, M. Ruggeri, D. Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Baena, C. Gallagher, Koke, G. Simeone, J. Alvarez, A. Sørloth.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, A. Rüdiger, Raúl Asencio, F. Valverde, J. Bellingham, A. Tchouameni, E. Camavinga, Rodrygo, Vinícius Júnior, Gonzalo García.
- Qui arbitre le match Atlético Real Madrid ?
Mateo Busquets Ferrer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Atlético Real Madrid ?
Jeddah accueille le match au Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City.
- Quelle est la date et l'heure du match Atlético Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : F. Valverde 2', Rodrygo 55'.
- Qui a marqué le but pour Atlético ?
Un seul but a été inscrit pour Atlético par A. Sørloth 58'.