Supercopa

Barça : Hansi Flick dévoile le problème qui a gêné Lamine Yamal

Barcelone 5-0 Bilbao

Large vainqueur de l’Athletic Club (5-0) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone s’est qualifié pour la finale qui aura lieu ce dimanche à 20h. Le club catalan attend désormais son adversaire qui sera soit l’Atlético de Madrid soit le Real Madrid. Si les offensifs du FC Barcelone se sont amusés, Lamine Yamal a dû ronger son frein.

Laissé sur le banc, il est entré pour les vingt dernières minutes de la partie en remplaçant Roony Bardghji. Le coach Hansi Flick a justifié sa décision de laisser la star catalane hors du onze de départ : «il ne se sentait pas bien ces derniers jours, c’est pourquoi il est entré en jeu. Ce n’est pas une blessure, c’est un problème d’estomac.»

