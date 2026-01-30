Man City : Oscar Bobb transféré à Fulham

Apparu à 15 reprises cette saison sous le maillot de Manchester City, Oscar Bobb quitte les Cityzens à seulement 22 ans. L’ailier norvégien s’est, comme prévu, engagé avec Fulham. Les Cottagers ont réussi à lui faire signer un contrat jusqu’en 2031.

«Le club est ravi d’annoncer la signature d’Oscar Bobb, en provenance de Manchester City, pour un montant non divulgué. Champion de Premier League, Bobb a signé un contrat de cinq ans et demi, qui le lie à Fulham jusqu’à l’été 2031». Le club londonien ne le précise pas, mais l’opération devrait lui coûter environ 31 M€.