Premier League
Man City : Oscar Bobb transféré à Fulham
1 min.
@Maxppp
Apparu à 15 reprises cette saison sous le maillot de Manchester City, Oscar Bobb quitte les Cityzens à seulement 22 ans. L’ailier norvégien s’est, comme prévu, engagé avec Fulham. Les Cottagers ont réussi à lui faire signer un contrat jusqu’en 2031.
La suite après cette publicité
Manchester City @ManCityFra – 13:32 Voir sur X
«Le club est ravi d’annoncer la signature d’Oscar Bobb, en provenance de Manchester City, pour un montant non divulgué. Champion de Premier League, Bobb a signé un contrat de cinq ans et demi, qui le lie à Fulham jusqu’à l’été 2031». Le club londonien ne le précise pas, mais l’opération devrait lui coûter environ 31 M€.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer