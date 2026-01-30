Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Premier League

Man City : Oscar Bobb transféré à Fulham

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Oscar Bobb @Maxppp

Apparu à 15 reprises cette saison sous le maillot de Manchester City, Oscar Bobb quitte les Cityzens à seulement 22 ans. L’ailier norvégien s’est, comme prévu, engagé avec Fulham. Les Cottagers ont réussi à lui faire signer un contrat jusqu’en 2031.

La suite après cette publicité
Manchester City
Oscar Bobb est transféré à Fulham ✍️

Nous te souhaitons le meilleur, Oscar 🩵
Voir sur X

«Le club est ravi d’annoncer la signature d’Oscar Bobb, en provenance de Manchester City, pour un montant non divulgué. Champion de Premier League, Bobb a signé un contrat de cinq ans et demi, qui le lie à Fulham jusqu’à l’été 2031». Le club londonien ne le précise pas, mais l’opération devrait lui coûter environ 31 M€.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Fulham
Oscar Bobb

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Fulham Logo Fulham
Oscar Bobb Oscar Bobb
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier