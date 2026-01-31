Menu Rechercher
Angers : Sidiki Chérif est arrivé à Istanbul

Sidiki Chérif

Révélation de la première partie de saison d’Angers en championnat, Sidiki Chérif va déjà quitter le nid angevin. Comme nous vous l’avons révélé, le SCO et Fenerbahçe ont trouvé un accord pour l’arrivée du jeune attaquant de 19 ans.

🚨EXCL: 🟡🔵🇬🇳 #SüperLig |

📸 First picture of Sidiki Chérif as new Fenerbahçe player

🩺 Medical tests booked tomorrow

Un accord a été fixé pour un prêt avec option d’achat obligatoire de 22 millions d’euros, en plus d’un bonus de trois millions d’euros, pour Chérif qui devrait devenir le joueur le plus cher de l’histoire d’Angers, à égalité avec Jeff Reine-Adélaïde (parti à l’OL en 2019). Le natif de Conakry est par ailleurs bien arrivé en Turquie, ce samedi soir.

Ligue 1
Süper Lig
Fenerbahce
Angers
Sidiki Chérif

