Angers : Sidiki Chérif est arrivé à Istanbul

Révélation de la première partie de saison d’Angers en championnat, Sidiki Chérif va déjà quitter le nid angevin. Comme nous vous l’avons révélé, le SCO et Fenerbahçe ont trouvé un accord pour l’arrivée du jeune attaquant de 19 ans.

Un accord a été fixé pour un prêt avec option d’achat obligatoire de 22 millions d’euros, en plus d’un bonus de trois millions d’euros, pour Chérif qui devrait devenir le joueur le plus cher de l’histoire d’Angers, à égalité avec Jeff Reine-Adélaïde (parti à l’OL en 2019). Le natif de Conakry est par ailleurs bien arrivé en Turquie, ce samedi soir.