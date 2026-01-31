Angers et Fenerbahçe ont trouvé un accord verbal pour Sidiki Chérif

Le jeune Sidiki Chérif vit un mois de janvier particulièrement dense. Actuellement touché à une cheville après avoir reçu un coup contre le Paris FC le week-end dernier, l’attaquant ne s’est pas entraîné avec le groupe cette semaine, au même titre qu’Himad Abdelli, envoyé en réserve depuis dix jours après avoir verbalisé son envie de rejoindre l’OM. En parallèle, le transfert de l’attaquant anime l’actualité du SCO.

Courtisé par ces mêmes Parisiens, mais surtout par Crystal Palace, l’attaquant de 19 ans ne rejoindra ni l’un ni l’autre. Nous vous le révélions hier, il a décidé de filer à Fenerbahçe et les directions semblaient plutôt confiantes à l’idée de boucler ce dossier en temps et en heure. Tout le monde a travaillé dans le même sens au point d’avoir trouvé un accord verbal, selon nos dernières indiscrétions. Quelques détails sont encore à peaufiner tout de même.

Accord verbal avec Fenerbahçe

Un accord verbal a été fixé pour un prêt avec option d’achat obligatoire de 22 M€, en plus d’un bonus de 3 M€ pour celui qui a marqué 4 buts en 19 rencontres de Ligue 1 avec son club formateur. Si ce dossier va au bout, ce qui en prend le chemin, Sidiki Chérif deviendrait le joueur le plus cher de l’histoire du SCO, à égalité avec Jeff Reine-Adélaïde, vendu pour 25 M€ lui aussi à l’OL à l’été 2019.

Son départ semble acté, surtout qu’Angers a déjà trouvé son successeur sur le front de l’attaque. Avant-hier, le club a annoncé la venue sous la forme d’un prêt depuis Lens de Goduine Koyalipou. Celui-ci était prêté à Levante durant la première partie de saison. La saison passée, l’attaquant de 25 ans avait inscrit 4 buts en 15 rencontres de Ligue 1. Il ne sera pas de trop pour permettre aux Angevins de bien finir la saison.