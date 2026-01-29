Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Ligue 1

Angers récupère Koyalipou

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Goduine Koyalipou marque un but avec le RC Lens @Maxppp

Goduine Koyalipou va continuer son tour des clubs. Recruté par Lens la saison passée, il avait inscrit 4 buts en Ligue 1, mais avait été prêté en début de saison à Levante en Espagne. Peu utilisé par le club de Liga, l’attaquant centrafricain âgé de 25 ans va retrouver la Ligue 1. En effet, le RC Lens a annoncé prêter son joueur à Angers jusqu’à l’issue de la saison. Un renfort offensif appréciable pour des Angevins qui risquent de perdre Sidiki Chérif.

La suite après cette publicité
Racing Club de Lens
Changement de club pour Goduine Koyalipou 🔄

D'un commun accord avec @LevanteUD, le Racing a mis un terme au prêt de l'attaquant centrafricain en Espagne afin de lui permettre de rejoindre @AngersSCO, dans le cadre d'un prêt sans option d'achat.

Bonne fin de saison Goduine 💪
Voir sur X

«D’un commun accord avec le Levante UD, le Racing a mis un terme au prêt de l’attaquant centrafricain en Espagne afin de lui permettre de rejoindre Angers SCO, pensionnaire de Ligue 1 McDonald’s, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Bonne fin de saison Goduine, peut-on lire sur le communiqué du RC Lens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Angers
Goduine Koyalipou

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Angers Logo Angers
Goduine Koyalipou Goduine Koyalipou
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier