Angers récupère Koyalipou

Goduine Koyalipou va continuer son tour des clubs. Recruté par Lens la saison passée, il avait inscrit 4 buts en Ligue 1, mais avait été prêté en début de saison à Levante en Espagne. Peu utilisé par le club de Liga, l’attaquant centrafricain âgé de 25 ans va retrouver la Ligue 1. En effet, le RC Lens a annoncé prêter son joueur à Angers jusqu’à l’issue de la saison. Un renfort offensif appréciable pour des Angevins qui risquent de perdre Sidiki Chérif.

«D’un commun accord avec le Levante UD, le Racing a mis un terme au prêt de l’attaquant centrafricain en Espagne afin de lui permettre de rejoindre Angers SCO, pensionnaire de Ligue 1 McDonald’s, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Bonne fin de saison Goduine !», peut-on lire sur le communiqué du RC Lens.