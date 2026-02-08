Angers : le but de génie inscrit par Lilian Raolisoa

C’est le coup de génie du week-end en Ligue 1. En effet, dans une rencontre tendue au Stade Raymond-Kopa entre Angers et Toulouse lors de la 21e journée de championnat, ce sont les locaux qui ont créé la surprise cette après-midi en arrachant un succès précieux, grâce à une réalisation étincelante signée Lilian Raolisoa (25 ans) à la 89ᵉ minute. Une frappe venue d’ailleurs, lobée et parfaitement dosée, qui a terminé sa course dans la lucarne du gardien toulousain, sorti de sa cage à la suite d’une contre-attaque éclaire.

Le défenseur français qui a donc inscrit le seul but de la rencontre du jour, marque son deuxième but de la saison sous la tunique noire et blanche. Avec ces trois points, les Angevins peuvent enfin souffler. Après leur courte victoire face à Metz la semaine passée (1-0), ils continuent d’impressionner et grimpent ainsi à la 9e place du tableau.