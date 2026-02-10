Mathias Pogba donne des nouvelles inquiétantes de Paul Pogba

La tentative de Paul Pogba de retrouver la compétition à l’AS Monaco est en train de tourner au fiasco. Après deux ans sans jouer en raison de sa suspension pour dopage, le milieu de terrain a d’abord mis du temps à retrouver des sensations à l’entraînement. Soumis à rude épreuve, son corps n’a pas bien répondu à une remise en route pour le haut niveau. Début octobre, c’est un problème à la cuisse qui l’a empêché de revenir, puis un autre à la cheville, puis au mollet à la mi-décembre. Entre-temps, il est parvenu à disputer trois bouts de matchs en Ligue 1.

La suite après cette publicité

On ne l’a pas revu depuis le 5 décembre et son retour commence à devenir une chimère. L’AS Monaco l’a même retiré de sa liste UEFA et l’intéressé lui-même ne sait pas quand il pourra de nouveau s’entraîner sans gêne ni douleur. Mathias Pogba s’est exprimé au sujet de son frère sur les ondes de RMC et admet un sentiment de « frustration ». « Mentalement, c’est dur. Pas que pour lui, mais pour tout le monde dans la famille. Je lui avais dit qu’il ne pourrait pas revenir à 100% tout de suite : "ça fait longtemps que tu n’as pas joué". On attendait mieux, mais c’est la réalité, celle du terrain et le corps. »

La suite après cette publicité

« C’est plus mentalement que ça devient pénible »

Le grand frère, ancien joueur, sait par quelles étapes il faut passer pour revenir à la compétition. « Le corps n’était plus habitué à ce genre de rythme, d’entraînement et de matchs à haute intensité. On n’est pas des robots. Quand tu reviens, il faut le faire petit à petit, sinon le corps t’envoie des signaux. C’est ce qui lui arrive, poursuit l’ex-international guinéen (4 sélections). On est patients et endurants. Il va avoir cette patience-là pour revenir à son meilleur niveau. Il va bosser, pour ça je ne m’en fais pas », assure-t-il, plus inquiet par la dimension psychologique que physique.

« C’est plus mentalement que ça devient pénible. Tu as beaucoup d’attente, d’enthousiasme et tu reçois encore un coup de couteau dans le dos (à propos de la dernière blessure). Il faut rebondir encore et encore. Où souffre-t-il le plus ? Je pense un peu à tout. Il a l’envie de retoucher les terrains et le corps lui dit de ne pas aller trop vite. C’est mental, c’est cardio, c’est un peu tout, je pense. » Pour Mathias Pogba, il n’y a pas d’autres solutions que de se réfugier dans le travail et dans les soins. « Il faut juste être patient, tout simplement ».

La suite après cette publicité

Pogba avance « au jour le jour »

À entendre ces propos, on peut légitimement penser à la suite. Reverra-t-on le champion du monde 2018 sous le maillot monégasque ? Et même sur une pelouse professionnelle ? Même Mathias Pogba se permet de douter quand on lui demande comment son frère se projette à Monaco. « On a toujours été au jour le jour. Il n’y a pas de projection (au-delà de cette saison) ». Le milieu de terrain s’est engagé jusqu’en 2027, pour rappel. « On lui envoie des messages d’encouragement. C’est tout ce qu’on peut faire, après, c’est à lui de gérer. C’est un grand garçon, il connaît ce milieu depuis des années », conclut l’aîné.