Le triste aveu de l’AS Monaco sur Paul Pogba

À 32 ans, Paul Pogba faisait à nouveau les gros titres de la presse sportive. Après deux ans de suspension pour dopage et son départ de la Juventus, le milieu de terrain faisait son grand retour sur les terrains. Pour son come-back, la Pioche avait choisi Monaco et une Ligue 1 qu’il n’a jamais connue malgré son passage au Havre. Le revenant Pogba suscitait même énormément d’attentes, surtout chez ceux rêvant d’un retour miraculeux en équipe de France juste avant la Coupe du Monde 2026.

30 minutes de jeu en 6 mois

Aujourd’hui, tout ce petit monde déchante. Pogba avait réussi à surprendre les observateurs en foulant les pelouses de L1 dès la fin du mois de novembre contre Rennes et le PSG alors que le natif de Lagny-sur-Marne semblait avoir besoin d’au moins six mois pour retrouver une condition digne d’un joueur professionnel. Malheureusement pour lui, ce retour en seulement quatre mois est un échec. Pogba n’est apparu qu’à trois reprises (les 22 et 29 novembre et le 5 décembre) pour un temps de jeu total de 30 minutes.

Sur le Rocher, l’international français (91 sélections, 11 buts) accumule les blessures. Touché au mollet, Pogba est absent du groupe depuis la mi-décembre et aucune date de retour n’a encore été annoncée. Depuis son arrivée en Principauté, le milieu de terrain a déjà eu trois pépins physiques (mollet, cheville, cuisse) et compte 138 jours passés à l’infirmerie, série en cours. Aujourd’hui, le pari Pogba est un échec pour l’ASM. Ce qu’a reconnu le directeur sportif asémiste Thiago Scuro cet après-midi, à l’occasion de la conférence de presse de présentation de la recrue Wout Faes.

«Le plan change constamment»

« Il est clair que le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l’espérer au départ. Tout le monde continue de travailler dur pour trouver une solution, autant le club que Paul. Il est très perturbé par le fait de devoir lutter pour être plus disponible afin d’augmenter son temps de jeu. Le plan change constamment en fonction de la situation avec laquelle on doit composer », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport. Face à ce constat, l’ASM peut-elle envisager de se séparer de Pogba à la fin de la saison, alors que le joueur est lié au club rouge et blanc jusqu’en 2027 ?

S’il assure croire encore au retour du champion du monde 2018, Scuro a admis qu’une discussion s’imposera en temps voulu si les choses ne changent pas. « La relation entre l’AS Monaco et Paul est très honnête. (…) Vous avez toujours deux possibilités. La première est que ça marche et qu’il puisse avoir une influence bientôt sur le terrain. Si ça ne marche pas, les deux camps pourront s’asseoir et avoir une discussion pour savoir où on va. Mais ce n’est pas le moment d’avoir cette discussion. Nous sommes engagés sur le fait de trouver une solution et le ramener sur le terrain. » Affaire à suivre.