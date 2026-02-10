Mohamed Salah ouvre les discussions avec un club pour un transfert !

Un rendez-vous manqué. Voilà plusieurs saisons que l’Arabie saoudite lorgne Mohamed Salah, l’un des meilleurs joueurs musulmans de la planète football. Trop important pour les Reds jusqu’à la saison passée, l’ailier a préféré continuer l’aventure en Angleterre, en obtenant même une ultime prolongation de contrat à l’issue d’un exercice 2024-2025 encore incroyable.

La suite après cette publicité

Mais la mauvaise saison de Liverpool et ses prestations déclinantes ont abouti à un gros coup de chaud en décembre dernier, lorsqu’il a publiquement égratigné son entraîneur, coupable de le laisser sur le banc. Dès cet instant, un départ a été envisagé, avant que la parenthèse de la Coupe d’Afrique des Nations offre un bol d’air frais à tout le monde. Revenu avec le sourire, Salah a retrouvé une place de titulaire.

Al Ittihad veut réussir le gros coup

Toutefois, il n’a pas non plus effacé totalement ces événements. La preuve, il laisse son représentant avancer dans des négociations pour un transfert. Selon nos informations, son agent discute ainsi avec Al Ittihad, et contrairement à l’année dernière, Mo Salah est beaucoup plus ouvert à une arrivée en Arabie saoudite. Ce qui pourrait satisfaire toutes les parties. Liverpool toucherait une indemnité de transfert, et Salah serait quant à lui à l’origine de la décision.

La suite après cette publicité

Rappelons qu’Al Ittihad a perdu lors du mercato hivernal ses deux stars françaises Karim Benzema, parti à Al Hilal, et N’Golo Kanté, vendu au Fenerbahçe, et que Fabinho arrive en fin de contrat en juin prochain. Quant à Moussa Diaby, il a été annoncé dans le viseur de l’Inter Milan. Le club saoudien a besoin de se renforcer pour continuer à jouer les premiers rôles à l’avenir. Et avec Salah, il réussirait le gros coup tant attendu.