Match Nice - Monaco en direct commenté
21e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 8 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 21e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nice et Monaco. Ce match aura lieu le dimanche 8 février 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 février 2026 à 15:00 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Monaco ?
OGC Nice : le coach C. Puel a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Dupé, A. Abdi, Dante, K. Peprah Oppong, J. Clauss, M. Sanson, C. Vanhoutte, S. Diop, G. Bernardeau, T. Louchet, E. Wahi.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : P. Köhn, T. Kehrer, D. Zakaria, J. Teze, S. Adingra, A. Bamba, L. Camara, K. Diatta, A. Golovin, M. Akliouche, F. Balogun.
- Qui arbitre le match Nice Monaco ?
Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nice Monaco ?
Nice accueille le match au Allianz Riviera.
- Quelle est la date et l'heure du match Nice Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 février 2026, coup d'envoi 15:00.