Menu Rechercher
0 - 0
48'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 21e journée
Nice
0 - 0
MT : 0-0
48'
Monaco
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Côtes du match 1 2.80 N 2.75 2 2.55 betclic Bonus 100€
Classement live 9 Monaco 28 13 Nice 23
Possession 54% Monaco Nice
Tirs 6 6 3 0 2 5
Grosses occasions créées 100% Monaco 1 Nice 0
Compositions Nice 4-2-3-1 Monaco 3-4-2-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
OGCN
NUL
ASM
1 2.8 N 2.75 2 2.55
182 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Monaco Lamine Camara 1
Dribbles réussis
#1 Logo Monaco Simon Adingra 3 #2 Logo OGC Nice Ali Abdi 3
Fautes subies
#1 Logo OGC Nice Gabin Bernardeau 2 #2 Logo OGC Nice Sofiane Diop 2
Tirs (%)
#1 Logo OGC Nice Sofiane Diop 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Dante 4/4 100% #2 Logo Monaco Thilo Kehrer 4/4 100% #3 Logo OGC Nice Jonathan Clauss 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Monaco Thilo Kehrer 3 #2 Logo Monaco Denis Zakaria 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Thilo Kehrer 3/3 100% #2 Logo OGC Nice Dante 3/3 100% #3 Logo Monaco Jordan Teze 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Folarin Balogun 0/7 0% #2 Logo Monaco Simon Adingra 4/10 40%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Folarin Balogun 0/4 0% #2 Logo OGC Nice Sofiane Diop 0/2 0% #3 Logo OGC Nice Gabin Bernardeau 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Monaco Thilo Kehrer 26/30 87%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
31% 34% 35%
Série en cours
V
N
D
V
V
D
V
N
N
D
Rencontres précédentes
33% 15 Victoires 24% 11 Nuls 43% 20 Victoires

Blessures & suspensions

Djibril Coulibaly Djibril Coulibaly Blessure musculaire Moïse Bombito Moïse Bombito Fracture de la jambe Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Tiago Gouveia Tiago Gouveia Blessure musculaire Melvin Bard Melvin Bard Blessure musculaire Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine
Aladji Bamba Aladji Bamba Maladie Paul Pogba Paul Pogba Blessure au mollet Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Wout Faes Wout Faes Blessure à la cheville Eric Dier Eric Dier Ischio-jambiers Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Mohammed Salisu Mohammed Salisu Lésion du ligament croisé antérieur du genou Ansu Fati Ansu Fati Blessure au mollet Lukáš Hrádecký Lukáš Hrádecký Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Ischio-jambiers Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Takumi Minamino Takumi Minamino Lésion du ligament croisé antérieur du genou George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine

Top commentaires

Bad Gone69 15:21 Pocognoli vraiment nul pourquoi jouer avec ce système qui favorite pas les aillier alors que tu as adingra 🤦🏾‍♂️ 1 Répondre
Voir tous les commentaires (3)

Match Nice - Monaco en direct commenté

21e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 8 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 21e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nice et Monaco. Ce match aura lieu le dimanche 8 février 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Monaco.

On en parle

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
0.3
3.1
Moyenne de cartons par match sur 12 matchs arbitrés
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Hicham Zakrani arbitre assistant
Thomas Léonard quatrième arbitre
Cédric Dos Santos arbitre VAR
Alexandre Castro arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Riviera Nice
Allianz Riviera
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 35624
  • Affluence moyenne : 16662
  • Affluence maximum : 35596
  • % de remplissage : 46

Match en direct

Date 08 février 2026 15:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 21
Diffusion Ligue 1+
Code OGCN-ASM
Zone France
Équipe à domicile OGC Nice
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 février 2026 à 15:00 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Monaco ?

OGC Nice : le coach C. Puel a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Dupé, A. Abdi, Dante, K. Peprah Oppong, J. Clauss, M. Sanson, C. Vanhoutte, S. Diop, G. Bernardeau, T. Louchet, E. Wahi.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : P. Köhn, T. Kehrer, D. Zakaria, J. Teze, S. Adingra, A. Bamba, L. Camara, K. Diatta, A. Golovin, M. Akliouche, F. Balogun.

Qui arbitre le match Nice Monaco ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nice Monaco ?

Nice accueille le match au Allianz Riviera.

Quelle est la date et l'heure du match Nice Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 février 2026, coup d'envoi 15:00.

Top commentaires

Bad Gone69 15:21 Pocognoli vraiment nul pourquoi jouer avec ce système qui favorite pas les aillier alors que tu as adingra 🤦🏾‍♂️ 1 Répondre
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier