SPL : le texto de Karim Benzema qui a rendu fou CR7

Cristiano Ronaldo est en train d’obtenir gain de cause en Saudi Pro League. Depuis la fin du mercato d’hiver, la star portugaise a accusé le PIF, le fonds public détenant Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Ahli de léser son équipe (Al-Nassr) pour privilégier Al-Hilal, qui vient de recruter Karim Benzema, en froid avec Al-Ittihad. En guise de protestation, le quintuple Ballon d’Or a refusé de jouer contre Al-Riyadh en début de semaine dernière, puis dans le choc face à Al-Ittihad vendredi dernier, remporté 2-0 par son équipe.

La suite après cette publicité

The Telegraph dévoile également un élément qui aurait amplifié la colère de l’ancien Mancunien. Alors que Benzema venait d’arriver dans son nouveau club, il aurait envoyé un message humoristique à son ancien coéquipier au Real Madrid, lui disant, en plaisantant, qu’il avait en plus de cela reçu une augmentation de salaire, et qu’il sera à nouveau sacré champion d’Arabie saoudite cette saison, comme l’an passé. Désormais, les choses sont en train de rentrer dans l’ordre. Selon les médias saoudiens, le Portugais va mettre fin à sa grève après avoir reçu l’assurance de sa direction que «les erreurs commises ces derniers temps seraient corrigées afin de rétablir la stabilité». Dans les faits, le PDG d’Al-Nassr, José Semedo, et le directeur sportif Simão Coutinho vont être replacés au centre du jeu. Leurs prérogatives avaient été limitées ces derniers mois.