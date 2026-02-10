Cristiano Ronaldo a fait tomber des têtes à Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a fait plier Al-Nassr. Ces derniers jours, le Portugais a refusé de jouer les matches de Saudi Pro League de son équipe, dont le choc face à Al-Ittihad. Cela n’a pas empêché l’équipe entraînée par Jorge Jesus de s’imposer (1-0), mais voir la star numéro 1 de la SPL faire grève en a choqué plus d’un. Tout est parti du départ de Karim Benzema à Al-Hilal. En clair, CR7 en a eu marre de voir son club être moins actif que ses concurrents et a dénoncé un traitement de faveur accordé à la formation coachée par Simone Inzaghi. Al-Nassr assurait en privé que la star lusitanienne agissait en pensant aux intérêts du club, mais la SPL avait fini par s’agacer de l’attitude d’un gréviste rémunéré à hauteur de 200 M€ par saison.

« Cristiano s’est pleinement engagé auprès d’Al-Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle essentiel dans la croissance et l’ambition du club. Comme tout joueur d’élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions au-delà de son propre club. Les récentes recrues démontrent clairement cette indépendance. Un club s’est renforcé d’une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s’agissait de décisions prises par le club, dans le cadre des paramètres financiers approuvés. La compétitivité de la ligue parle d’elle-même. Avec seulement quelques points d’écart entre les quatre premiers, la lutte pour le titre est très vive », pouvait-on lire dans le communiqué publié par la Ligue saoudienne le 6 février dernier.

Le président d’Al-Nassr va tomber

Pas de quoi faire peur à CR7… ni à Jorge Jesus. Lié à Al-Nassr jusqu’en juin prochain, le coach portugais a récemment fait savoir à ses dirigeants qu’il ne négociera pas de prolongation sans avoir la certitude de pouvoir compter sur Ronaldo dans son équipe la saison prochaine. Depuis, la situation a évolué. Hier, les médias locaux ont affirmé que CR7 en avait terminé de sa grève. Le numéro 7 ne sera pas pour autant disponible pour le match de Ligue des Champions asiatique face au FK Arkadag, mais il sera bien là pour la rencontre de samedi prochain face à Al-Fateh. Et si CR7 a arrêté de bouder, c’est parce qu’il a eu gain de cause. Al-Riyadiyah assure que Ronaldo « a reçu l’assurance de la direction du club que les erreurs commises ces derniers temps seraient corrigées afin de rétablir la stabilité ».

En clair, Cristiano Ronaldo a réussi à remettre deux de ses compatriotes sur le devant de la scène, à savoir le PDG José Semedo et le directeur sportif Simão Coutinho. Les deux hommes avaient vu leurs prérogatives être limitées ces derniers mois, ce qui a limité leur champ d’action lors du dernier mercato hivernal. Et ce retour aux affaires devrait coûter le poste au président Abdullah Al-Majed. Ce dernier aurait provoqué l’indignation du clan de Ronaldo après avoir critiqué Semedo, Coutinho et l’influence de CR7 à Al-Nassr lors d’une interview. Et ce n’est pas tout. Ronaldo a également obtenu la régularisation très prochaine des arriérés de salaires dus à certains employés.