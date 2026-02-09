Fin de la grêve pour Cristiano Ronaldo qui va retrouver les terrains
Absent depuis plusieurs matches, car il n’a pas aimé la fin du mercato en Arabie saoudite avec notamment le transfert de Karim Benzema d’Al-Ittihad vers Al-Hilal, Cristiano Ronaldo était en grève. L’attaquant portugais estimait que son club d’Al-Nassr était lésé par la situation et avait décidé de protester.
Selon A Bola, la situation est revenue à la normale, car Cristiano Ronaldo a retrouvé le chemin de l’entraînement. S’il sera trop court ce mercredi pour affronter le club turkmène d’Arkadag en Ligue des champions asiatique 2, il est attendu samedi en championnat face à Al-Fateh. Outre ses revendications avec le PIF, Cristiano Ronaldo réclamait le paiement des salaires de plusieurs employés et collaborateurs d’Al-Nassr qui ont été réglés. La direction d’Al-Nassr a aussi plié sur leur retour des pouvoirs de José Semedo et Simão Coutinho, qui avaient été mis à l’écart pour le dernier mercato.
