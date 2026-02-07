Ça tourne à l’invraisemblable pour Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League

La Saudi Pro League est particulièrement animée ces derniers jours. Le transfert de Karim Benzema d’Al-Ittihad à Al-Hilal a semé la pagaille. Enfin, surtout chez Cristiano Ronaldo qui n’a pas supporté ce mouvement de fin de mercato. La star portugaise est convaincue que son club d’Al-Nassr est lésé par le PIF, le fonds public détenant les trois clubs en question (plus Al-Ahli). En guise de protestation, il a refusé de jouer contre Al-Riyadh en début de semaine et dans le choc face à Al-Ittihad hier, remporté 2-0 par son équipe.

Le match a tourné à l’invraisemblable lorsqu’à la 7e minute, comme pour le chiffre fétiche de l’attaquant de 41 ans, les supporters des deux équipes ont brandi des pancartes avec le 7, pour marquer leur soutien au joueur. Tout le monde veut voir Ronaldo sur le terrain et refuse de le voir partir de Saudi Pro League, comme les rumeurs s’en font l’écho depuis le début du conflit. L’organisation du championnat ne s’attendait sans doute pas à un tel mouvement de soutien. Il va bien falloir le prendre en compte, et désamorcer la situation.

Les supporters volent au secours de CR7

Ce n’est pas tout. Le média Ariyadhiah explique que Jorge Jesus, l’entraîneur de CR7, et l’ensemble des joueurs ont boycotté la conférence de presse en signe de protestation. Le technicien avait d’ailleurs déjà manqué le traditionnel rendez-vous médiatique après la rencontre face Al-Riyadh, et avant l’opposition contre Al-Ittihad. Le succès d’hier n’a donc pas vraiment apaisé les tensions, alors que même que Al-Nassr, grâce aux buts de Mané et Angelo, reprend espoir dans la course au titre et n’est plus qu’à deux points du leader… Al-Hilal.

La situation s’envenime, alors qu’il y a quelques heures, un porte-parole du championnat avait déjà réagi. « La Saudi Pro League est structurée autour d’un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles. Les clubs ont leurs propres conseils d’administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie leur appartiennent, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l’équilibre concurrentiel. Ce cadre s’applique de manière égale à l’ensemble de la ligue ».