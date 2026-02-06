Le communiqué cinglant de la Saudi Pro League contre Cristiano Ronaldo

La situation commence à se tendre. Entré dans une colère noire depuis que Karim Benzema a quitté Al-Ittihad pour Al-Hilal, Cristiano Ronaldo a décidé de bouder. À 41 ans. Payé à hauteur de 200 M€ par saison, le Portugais est bien présent aux entraînements, mais il a choisi de ne pas jouer les matches de Saudi Pro League avec son équipe. Absent lors du match contre Al Riyad (1-0), CR7 ne jouera pas non plus ce soir le choc contre Al-Ittihad. Une attitude qui surprend, mais qui semble acceptée par Al-Nassr.

La suite après cette publicité

Hier, à l’heure de souhaiter un joyeux anniversaire à son numéro 7, le club saoudien a posté sur ses réseaux sociaux un message saluant l’état d’esprit du Lusitanien… en pleine grève. «La légende ne cesse de grandir. Votre engagement, votre état d’esprit et votre leadership font progresser nos rêves.» Et ce n’est pas tout. Hier, dans les colonnes de The Athletic, des sources haut placées au sein d’Al Nassr et proches de Ronaldo assuraient que la frustration du joueur ne provenait pas uniquement du transfert de Benzema. Elles ont fait savoir que Ronaldo estimait que le club n’était pas suffisamment soutenu sur le plan opérationnel et financier.

La suite après cette publicité

«Aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions au-delà de son propre club»

En clair, CR7 reproche au fonds d’investissement souverain d’Arabie saoudite, le PIF, d’avoir privilégié Al-Hilal. Une version contestée par les responsables du PIF. Jusqu’où ira le quintuple Ballon d’Or ? Aujourd’hui, même son club ne semble pas le savoir. Face à cette situation, la Saudi Pro League a décidé de réagir en publiant un communiqué. «La Saudi Pro League est structurée autour d’un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles. Les clubs ont leurs propres conseils d’administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie leur appartiennent, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l’équilibre concurrentiel. Ce cadre s’applique de manière égale à l’ensemble de la ligue », assure la Ligue saoudienne, avant de s’adresser directement au Portugais.

«Cristiano s’est pleinement engagé auprès d’Al-Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle essentiel dans la croissance et l’ambition du club. Comme tout joueur d’élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions au-delà de son propre club. Les récentes recrues démontrent clairement cette indépendance. Un club s’est renforcé d’une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s’agissait de décisions prises par le club, dans le cadre des paramètres financiers approuvés. La compétitivité de la ligue parle d’elle-même. Avec seulement quelques points d’écart entre les quatre premiers, la lutte pour le titre est très vive. Ce niveau d’équilibre reflète un système qui fonctionne comme prévu. L’accent reste mis sur le football, sur le terrain, là où il doit être, et sur le maintien d’une compétition crédible et compétitive pour les joueurs et les fans.» Le message est passé.