Al-Nassr : Cristiano Ronaldo, une bouderie de mauvais perdant ?

Cristiano Ronaldo fête aujourd’hui ses 41 ans, mais la star portugaise d’Al-Nassr n’est pas à la fête. Boudeur, il a refusé de participer au dernier match de son club contre Al Riyadh et n’est pas certain d’être de la partie lors du choc de demain contre Al-Ittihad malgré son retour à l’entraînement. « C’est totalement impossible de prédire. Ce sera au jour le jour », a confirmé une source d’Al-Nassr à The Athletic. La raison de la bouderie de CR7 est simple : il estime que le fonds d’investissement qui contrôle les 4 clubs phares de la Saudi Pro League, le PIF, privilégie le rival Al-Hilal. Le courroux de CR7 est parti du départ de Karim Benzema à Al-Hilal et personne ne sait vraiment jusqu’où le célèbre numéro 7 est prêt à aller.

Ces dernières heures, plusieurs médias confirmaient que le futur du joueur en Arabie saoudite demeurait incertain malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Depuis, The Athletic a tenté d’y voir plus clair dans cette histoire. À commencer par le supposé traitement de faveur accordé à Al-Hilal. Cette saison, Al-Nassr a dépensé plus de 100 M€ pour faire venir Kingsley Coman, João Félix et Mohamed Simakan. Ce qui porte à plus de 410 M€ le total des dépenses d’Al-Nassr depuis janvier 2023, date de l’arrivée de CR7 dans le Golfe. C’est un peu plus que les sommes dépensées par Al-Ittihad (380 M€) et Al Ahli (390 M€), mais cela représente en effet beaucoup moins que les 650 M€ déboursés par Al-Hilal depuis trois ans.

Le PIF dément

Cristiano Ronaldo a-t-il pour autant raison de râler ? Selon des sources anonymes au sein d’Al-Nassr, le Lusitanien ruminait depuis plus longtemps que ça et le transfert de Benzema a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Cependant, des sources proches du PIF ont indiqué au média anglophone que le fonds souverain ne joue aucun rôle dans les décisions sportives des quatre clubs et qu’aucun des représentants du PIF ne siège aux comités sportifs de leurs équipes. Le cas du Prince Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz est d’ailleurs cité en exemple. Membre des fondateurs d’Al-Hilal et actionnaire minoritaire du club, ce dernier a choisi de payer les 7 recrues hivernales, dont Karim Benzema. Une initiative pour laquelle il avait reçu les remerciements publics de la formation entraînée par Simone Inzaghi.

En attendant, la question de l’avenir de Ronaldo se pose clairement. The Athletic confirme l’existence de la clause libératoire de 50 M€ dans le contrat du joueur. Cependant, qui peut réellement payer une telle somme pour un attaquant qui souffle aujourd’hui ses 41 bougies ? CR7 est-il également prêt à s’asseoir sur une dernière année de contrat rémunérée à hauteur de 200 M€ ? Le tout sans oublier ses différents partenariats avec l’Arabie saoudite comme son rôle d’ambassadeur de la Coupe du monde 2034. Autant d’interrogations qui laissent penser que la star a peut-être poussé un énorme coup de gueule tout simplement parce qu’elle est frustrée de ne pas être dans la meilleure équipe du pays. Depuis son arrivée au Moyen-Orient, CR7 n’a toujours pas remporté l’un des trois trophées majeurs du pays (la SPL, la Coupe et la Supercoupe d’Arabie saoudite).