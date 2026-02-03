Al-Hilal : un prince a payé 7 recrues, dont Karim Benzema

Al-Hilal a réussi l’un des gros coups de ce mercato d’hiver en s’offrant Karim Benzema. Un transfert déclenché par la brouille entre l’attaquant français et son ancien club, Al-Itihad. Mais Al-Hilal n’a pas manqué de remercier le Prince Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz. Pourquoi ? Tout simplement parce que le membre fondateur du club saoudien a financé l’arrivée de Benzema ainsi que celles de six autres recrues hivernales.

«Le conseil d’administration du club Al Hilal, présidé par Son Altesse le Prince Nawaf bin Saad, a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à Son Altesse Royale le Prince Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz, membre fondateur d’Al Hilal, pour son soutien indéfectible et pour avoir pris en charge l’intégralité du montant du transfert du Français Karim Benzema, après avoir finalisé les formalités de sa signature et de son intégration à l’équipe première. Le conseil a exprimé sa gratitude pour l’initiative, sans surprise, de Son Altesse de parrainer cet accord, qui témoigne de son intérêt constant à contribuer à tout ce qui peut garantir le leadership et l’excellence d’Al-Hilal à tous les niveaux. En effet, il a financé l’intégralité de sept transferts conclus par Al-Hilal durant la période des transferts hivernaux pour la saison 2025/2026. Le conseil a souligné que ce dernier soutien de Son Altesse n’est autre qu’une extension de son soutien et de ses positions historiques envers Al-Hilal depuis des décennies. Le conseil a déclaré que le soutien constant et influent de Son Altesse est une incitation à travailler et à déployer davantage d’efforts dans divers domaines pour satisfaire les supporters d’Al-Hilal et atteindre les objectifs que ses supporters poursuivent dans toutes les compétitions et tous les tournois».