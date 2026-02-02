Karim Benzema rebondit à Al-Hilal

C’est le transfert sensation de cette fin de mercato. Et pas qu’en Arabie saoudite. À l’été 2023, Karim Benzema avait, lui aussi, cédé aux sirènes de l’Arabie saoudite en rejoignant Al-Ittihad. Deux ans et demi plus tard, après un doublé Coupe-Championnat en 2025 et un bilan de 54 buts et 17 passes décisives en 83 matches, l’attaquant français de 39 ans a choisi de divorcer avec son club.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Benzema n’a pas accepté l’offre de prolongation transmise par les champions de SPL en titre. Vexé, l’ancien Merengue a estimé que cette offre revenait à le faire jouer « gratuitement ». Touché dans son orgueil, le Nueve a décidé de se mettre en retrait et de ne pas jouer le dernier match de championnat de son équipe. Face à la colère de son attaquant, Al-Ittihad a fini par le laisser filer.

Benzema reste en Arabie saoudite

Une aubaine pour Al-Hilal qui a flairé le bon coup. L’actuel leader du championnat saoudien entraîné par Simone Inzaghi n’a pas traîné pour faire une offre à Benzema. Très vite, le Français a accepté les conditions d’un contrat d’un an et demi, soit jusqu’en juin 2027. Aujourd’hui, Al-Hilal a d’ailleurs mis fin au suspens en officialisant l’arrivée de son tout nouveau buteur.

« La société Al-Hilal Club, dirigée par Son Altesse le prince Nawaf bin Saad, a signé le contrat du joueur français Karim Benzema pour qu’il représente la première équipe de football pendant un an et demi, dans le cadre d’un transfert gratuit », peut-on lire dans le communiqué. «La relation contractuelle entre le club et le joueur de l’équipe première, Karim Benzema, a été résiliée», annonce de son côté Al-Ittihad. Karim Benzema ne perd pas au change avec ce transfert, puisqu’il rejoint une équipe en tête de la SPL et composée de plusieurs noms bien connus tels que Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Darwin Núñez ou encore le tout jeune Kader Méïté, fraichement arrivé en provenance de Rennes.