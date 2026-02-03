Cristiano Ronaldo est prêt à claquer la porte de l’Arabie saoudite

Le transfert de Karim Benzema d’Al-Ittihad vers Al-Hilal fait des envieux. Non pas que Cristiano Ronaldo jalouse son ancien partenaire au Real Madrid de quitter son ancienne équipe pour rejoindre le leader de la Saudi Pro League. Le Portugais est surtout dans l’incompréhension de voir le rival d’Al-Nassr se renforcer cet hiver (Pablo Mari et Kader Meïté en plus de Benzema), alors que son club n’a enregistré que la venue du jeune milieu de terrain irakien Haydeer Abdulkarrem.

La suite après cette publicité

Selon le quintuple Ballon d’Or, Al-Nassr ne bénéficierait pas du même soutien financier que les trois autres clubs appartenant au fonds souverain saoudien, le PIF : Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Ittihad. Il aurait même déclaré qu’Al-Nassr « n’avait pas le pouvoir politique d’Al-Hilal ». Or, si Benzema a signé en faveur de l’ancienne équipe de Neymar, c’est simplement par la volonté du prince Alwaleed bin Talal, un investisseur saoudien, privé donc. Rien n’empêche Al-Nassr d’y avoir recours également.

La suite après cette publicité

La SPL ne comprend pas la colère de Ronaldo

Le règlement autorise la venue de fonds privés, là où l’organisation du championnat maintient l’intégrité de la compétition et ne permet pas à une équipe d’être avantagée sur une autre à l’aide de fonds publics. Al-Nassr a déjà dépensé plus 100 M€ cette saison. La colère du Portugais l’a poussé jusqu’à refuser de jouer contre Al Riyad ce lundi, alors que se présente vendredi un choc contre Al-Ittihad. Cet épisode fait également mauvaise presse à la Saudi Pro League, qui ne comprend pas vraiment la grève de la star.

Des responsables pressent CR7 d’entendre raison et de retrouver la compétition au plus vite, surtout à 550 000 euros par jour! Ronaldo conserve tout de même le soutien de l’organisation, mais d’après Sky Sports, l’histoire n’est sans doute pas terminée. À 18 mois de la fin de son contrat, il réfléchit à son avenir et serait même prêt à s’en aller, surtout qu’il possède une clause libératoire dans son contrat fixée à 50 M€. À bientôt 41 ans (le 5 février), Cristiano Ronaldo est peut-être en train de mettre fin à sa période saoudienne, lui qui avait contribué à lancer les grandes manœuvres du championnat sur le football mondial il y a trois ans.