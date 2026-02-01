Cristiano Ronaldo ne veut plus jouer pour Al Nassr !

Cristiano Ronaldo a pris une décision forte en choisissant de ne pas disputer le prochain match d’Al Nassr face à Al Riyadh, prévu ce lundi dans le cadre de la 20e journée de la Saudi Pro League. Contrairement aux premières informations relayées par la presse saoudienne, cette absence annoncée n’est aucunement liée à une gestion physique ou à une stratégie de préservation en vue du choc contre Al Ittihad, programmé pour le 6 février. Selon des informations recueillies par A Bola auprès d’une source interne du club, le malaise du capitaine portugais est bien plus profond et relève de son mécontentement croissant à l’égard de la gestion sportive et institutionnelle d’Al Nassr par le PIF, le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, qui contrôle également plusieurs clubs rivaux du championnat.

Présent au club depuis trois saisons et figure emblématique du projet saoudien, Cristiano Ronaldo estime que son équipe est clairement désavantagée par rapport à d’autres formations sous la même tutelle financière. Le quintuple Ballon d’Or déplore notamment un manque d’investissement et une politique sportive qu’il juge insuffisamment ambitieuse. Cette frustration est renforcée par le mercato hivernal très discret d’Al Nassr, marqué par une seule arrivée, celle du jeune milieu irakien Haydeer Abdulkareem, âgé de 21 ans. Une situation qui contraste fortement avec les attentes de Jorge Jesus, l’entraîneur portugais, lequel n’a pas obtenu les renforts demandés pour renforcer un effectif déjà en difficulté sur plusieurs secteurs clés.

CR7 en a marre !

Toujours d’après A Bola, le contexte interne du club n’arrange en rien cette atmosphère tendue. Al Nassr compte pourtant deux Portugais à des postes stratégiques de sa direction, Simão Coutinho en tant que directeur sportif et José Semedo au poste de CEO. Cependant, leurs pouvoirs ont été gelés au début du mois par décision du Conseil d’administration, limitant fortement leur capacité d’action et de décision. Cette mise à l’écart contribue à l’impression de désorganisation et d’instabilité ressentie par Cristiano Ronaldo, qui considère que ces choix affaiblissent structurellement le club et compromettent sa compétitivité, tant sur le plan national que continental. La comparaison avec Al Hilal, principal rival et également contrôlé par le PIF, alimente encore davantage le sentiment d’injustice du clan Ronaldo.

En effet, le club dirigé par Simone Inzaghi se montre particulièrement actif sur le marché des transferts, avec des investissements lourds, comme le recrutement du défenseur espagnol Pablo Marí pour deux millions d’euros ou l’imminente arrivée de Kader Meité pour près de 30 millions. À cela s’ajoutent les rumeurs persistantes autour d’un possible transfert de Karim Benzema vers Al Hilal, ainsi que l’accord en cours pour Saimon Bouabré. Ce déséquilibre perçu avait déjà été publiquement évoqué par Jorge Jesus en janvier, lorsqu’il avait déclaré qu’Al Nassr « n’avait pas le pouvoir politique d’Al Hilal », une sortie médiatique qui avait provoqué un véritable séisme dans le football saoudien et renforcé l’idée d’un malaise profond au sein du club.